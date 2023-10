River visita a Colón por la Copa de la Liga: hora, formaciones y TV

River visita a Colón este jueves, desde las 18:30, en el estadio Brigadier General Estanislao López por la novena jornada de la Copa de la Liga. El Millonario que intentará ganar para continuar en la cima de la Zona A, mientras que el Sabalero querrá sumar para engrosar su promedio y salvarse del descenso a la Primera Nacional.

Después del parate generado por la fecha FIFA, Martín Demichelis decidió preservar a Franco Armani, el uruguayo Nicolás de la Cruz, el chileno Paulo Díaz y el venezolano Salomón Rondón, que jugaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con sus respectivas selecciones.

Cómo llegan los equipos

El equipo de Martín Demichelis viene de ganarle a Talleres por 1-0 en el estadio Monumental. Y además, se quedó con el segundo Superclásico del año al derrotar a Boca 2-0 en La Bombonera dos semanas atrás.

El Sabalero se encuentra en el puesto 26° de la tabla anual de posiciones. Es decir que si el campeonato terminara en esta jornada, tendría que jugar un desempate ante Gimnasia y Huracán por igualdad de puntos, ya que Arsenal, el último equipo, libera un cupo en caso de descender también por los promedios. Sin embargo, está en el cuarto lugar de la Zona A y, por ahora, ingresaría en los cuartos de final.

El conjunto de Néstor Gorosito viene de perder por 2-1 ante Barracas Central, ganó cinco de los últimos 10 encuentros que disputó. El defensor paraguayo Alberto Espínola, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, será la única baja del cuadro santafesino para enfrentar al Millonario.

Probables formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emanuel Más; Favio Álvarez, Stefano Moreyra, Tomás Galván; Rubén Botta, Ramón Ábila y Damián Batallini.

River: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Milton Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Miguel Borja o Facundo Colidio.

Los datos de Colón vs. River, por la Copa de la LPF

Colón vs. River, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro.

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.