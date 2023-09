River vs. Universidad Católica: todo lo que tenés que saber

River enfrentará a Universidad Católica de Chile a las 18 horas, por un amistoso en el marco de la Fecha FIFA, en el estadio de San Nicolás, donde buscará repuntar después de unos días turbulentos.

Formaciones:

River:

Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Sebastián Boselli, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Matías Kranevitter; Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; Miguel Borja.

Universidad Católica de Chile:

Thomas Gillier; Gary Kagelmacher, Daniel González, Branco Ampuero, Cristian Cuevas; Juan Francisco Rossel, Brayan Rovira, Ignacio Saavedra, Jorge Ortiz; Fernando Zampedri, Gonzalo Tapia.

River busca remontar antes del reinicio de la Copa de la Liga

Para el duelo contra Los Cruzados, Demichelis no podrá contar con Franco Armani (Argentina), Salomón Rondón (Venezuela), Nicolás De la Cruz (Uruguay), Santiago Simón (Sub 23) y Pablo Solari (Sub 23), convocados a sus respectivas selecciones nacionales. El que podría formar parte del equipo es Paulo Díaz, que recibió el alta médica del esguince en su rodilla el pasado miércoles. Además, se espera que vuelva Bruno Zuculini tras la lesión ligamentaria que lo marginó en febrero.

Datos finales:

Hora: 18

Estadio: San Nicolás

TV: Star Plus



