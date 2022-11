Robert Lewandowski dejó sus diferencias con Lionel Messi y lo elogió: "Es una leyenda"

Después de los cortocircuitos tras la polémica del Balón de Oro de 2021, Robert Lewandowski decidió enterrar cualquier resquemor y llenó de elogios a Lionel Messi, de cara a lo que será el enfrentamiento entre la Selección argentina y Polonia, en el Mundial de Qatar.

El atacante señaló que el seleccionado nacional es uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial y que contar con Messi le da un plus extra.

“Argentina, con Messi, es una de las favoritas para ganar el Mundial. No han perdido en 30 partidos; juegan bien y se ve que son un equipo muy bueno. Tienen un plan, que están siguiendo como grupo”, señaló el delantero en declaraciones al diario Marca de España.

Además indicó que Messi y Cristiano Ronaldo son leyendas vivas del fútbol y que si bien pueden merecer un Mundial es algo que no se puede controlar.

“Si se analiza el fútbol de los últimos 10/15 años, las dos figuras principales han sido Messi y Cristiano Ronaldo y, al final, si se piensa en quién merece ganar este Mundial, siempre aparecen estos dos nombres. Son leyendas. Pero, por otro lado, esto es fútbol y nunca se puede decir lo que va a pasar porque es un juego dramático e imprevisible”, indicó.

Por último, habló sobre la posibilidad futura de que Messi vuelva al Barcelona y sea su compañero: “Es absolutamente brillante con los increíbles pases que da a los delanteros. Si piensas en Leo, ves que tiene una conexión brillante con los atacantes. Sabe cómo meter el balón en el área, entre líneas... es el mejor del mundo en eso. No sé qué pasará en el futuro, pero para un delantero sería un sueño jugar con él”. Robert Lewandowski sabe que Polonia tendrá que trabajar mucho para lograr la clasificación en el Grupo que comparte con Argentina, México y Arabia Saudita. (REUTERS/Kacper Pempel)Por: REUTERS

La Selección de Polonia debutará en la Copa del Mundo el 22 de noviembre frente a México, mientras que en la segunda fecha se medirá con Arabia Saudita el 26 y cerrará la fase de grupos frente al equipo de Lionel Scaloni el 30.

El dardo de Lewandowski que le había lanzado a Messi

Cuando Lionel Messi ganó el Balón de Oro en diciembre del año pasado, se lo dedicó a Lewandowski y dijo que ese premio debía ser para él.

“Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, dijo.

Messi había elegido en la terna a Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema. El polaco Robert Lewandowski recibe el premio Gerd Muller al mejor delantero durante la ceremonia del Balón de Oro, el lunes 17 de octubre de 2022, en París. (AP Foto/Francois Mori)

Cuando Lewandowski dijo que el premio que otorga FIFA es más importante

Lewandowski había salido con los tapones de punta contra Lionel Messi. En enero, el polaco celebró la obtención del premio The Best que le dio la FIFA y reavivó la polémica por el Balón de Oro del argentino.

Para el polaco Lewandowski, lo más importante es la opinión de los futbolistas y entrenadores que votan para elegir al mejor del mundo en The Best. “En cambio, en el Balón de Oro opinan periodistas”, dijo.

“El premio que otorga la FIFA es mucho más importante”, dijo. Y agregó: “Tal vez en el ranking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé”.