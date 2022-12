Robert Lewandowski evalúa dejar la Selección de Polonia, tras quedar eliminados del Mundial

El conjunto polaco no hizo un buen Mundial: si bien pasó a octavos de final, solo le ganó a Arabia Saudita y dejó una mala imagen en sus últimos dos partidos. Contra Argentina y Francia se paró muy atrás, lo que molestó al capitán.

Después de la eliminación en manos del último campeón del Mundo, Robert Lewandowski puso en duda su continuidad en la selección de su país: “Se necesita alegría en el juego, es importante para el futuro. Cuando jugamos a la defensiva, no hay alegría. Cuando intentamos atacar es diferente. Hay factores que pueden influir en mi decisión de seguir jugando con Polonia”.

Sobre el final del partido, Polonia tuvo a favor un polémico penal y fue el delantero del Barcelona quien se hizo cargo: lo atajó Lloris, pero el arquero francés se había adelantado y el ejecutante dejó una curiosa sensación: “No he pateado bien, ya sabía que me lo iba a parar”. De todos modos, no contó, ya que tuvo que repetirse el tiro y cambió el palo: “Al final he marcado y creo que nos merecíamos este gol tanto yo como mis compañeros porque lo hemos intentado. Fue un partido muy difícil para nosotros contra los campeones del Mundo actuales”. Lewandowski puso en duda su continuidad en la selección polaca con una polémica declaración. (Foto: AFP)

Mundial Qatar 2022: Francia e Inglaterra no dejaron dudas y estarán frente a frente en cuartos de final

El próximo sábado tendrá lugar uno de los partidos más esperados de esta Copa del Mundo: Francia e Inglaterra se cruzarán en cuartos de final. Los galos cuentan con el goleador del certamen: Kylian Mbappé lleva 5 goles convertidos y alcanzó los 9 tantos en Mundiales, la misma marca que consiguió Lionel Messi contra Australia. Harry Kane, el capitán inglés y goleador de Rusia 2018, marcó por primera vez en esta edición y es el máximo asistidor con 3. La Selección argentina tuvo día libre, los jugadores disfrutaron de Qatar y sus familias, aunque Ángel Di María se entrenó para llegar al partido contra Países Bajos.

Kylian Mbappé le dio a Francia el pasaje a cuartos

El delantero del PSG convirtió dos golazos para definir el encuentro ante Polonia. Los franceses habían comenzado ganando con gol de Olivier Giroud y los polacos maquillaron el resultado sobre el final, con un penal que Robert Lewandowski cambió por gol. Un contundente 3-1 para el último campeón del Mundo, que ahora enfrentará a Inglaterra en cuartos de final. La cita será el sábado 10 de diciembre a las 16.