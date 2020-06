Roberto Ayala: "Gallardo está capacitado para dirigir la Selección"

Actualmente Roberto Fabián Ayala es uno de los principales asistentes de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina. Además, el ex marcador central tiene suficiente autoridad para hablar del equipo albiceleste ya que como futbolista defendió esa camiseta durante tres mundiales entre otras tantas ocasiones. Consultado sobre la posibilidad que Marcelo Gallardo dirija algún día el seleccionado argentino, Ayala respondió: "Claro que está capacitado, cómo no va a tener capacidad, ya tiene un cierto recorrido, está en un club grande y ganó cosas importantes. A nosotros nos tocó al revés, hoy estamos en un lugar que quizás requiere más bagaje, eso no quiere decir que no tengamos capacidad para estar ahí. Es muy diferente el trabajo de la Selección al de un equipo pero obvio que a Gallardo lo veo bien, lo avalan sus títulos, su forma de ser y de pensar el fútbol", destacó en diálogo con el diario deportivo Olé.

Sobre cuánto cuenta la experiencia de este cuerpo técnico en mundiales, el ex defensor de Ferro y River entre tantos equipos, aseguró: "Vale tenerla, por supuesto, igual los que toman las decisiones son los jugadores. En determinadas situaciones en una Eliminatoria o en un Mundial, ´podes hacer ese vis a vis en donde le has dado posibilidad a que te escuchen. Intentamos darles esas herramientas, después deciden ellos", relató.

Para finalizar, el Ratón reveló su sueño dentro de la selección: "Estar a la altura y demostrar que el equipo responde. El desafío es hacer mejores futbolistas, que puedan obtener buenos resultados y que transitemos las Eliminatorias compitiendo.Si el rival nos supera, que sea porque hizo mejor las cosas, porque lo planteó mejor o porque no pudimos encontrarle la vuelta pero vender cara la derrota. Después sí, soñar está dentro de un Mundial siendo parte del cuerpo técnico, Primero las Eliminatorias y la Copa América, ya tenemos una experiencia positiva en ese torneo", finalizó.