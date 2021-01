Robledo: "Me llamó la atención la normalización de Red Star"

Se refirió a lo que viene con el torneo 3×3 pero también dio su opinión sobre el proceso de normalización que está sufriendo el Club Red Star BBC impuesta por Personaría Jurídica.

«Me duele, te soy sincero. Es una de las instituciones más grandes del básquet de la provincia. Me saco el sombrero porque vienen trabajando mucho con Ricardo Acevedo a la cabeza, sus hijas, con un gran plantel de entrenadores», comenzó diciendo sobre el proceso de normalización de Red Star.

Agregó: «Ver este proceso de normalización personalmente me llamó la atención, si bien es una institución que desde hace un tiempo atrás no llama a Asamblea pero su vida institucional es impecable con un trabajo muy bueno. Me sorprendió todo esto, sé que hay cosas que tendrán que ver y tengo conocimiento que el presidente de Red Star está tratando de llegar a una buena solución con esto».

Cerró brindando apoyo: «Por parte de la Federación siempre vamos a apoyarlos en lo que necesiten porque es una entidad que siempre colabora y engrandece al básquet y su presidente siempre está predispuesta para con la Federación».

Sobre el torneo 3×3

El sábado 23 de enero se llevará a cabo el torneo de verano de 3×3 en el Parque Chacarero ubicado en Fray Mamerto Esquiú: «Estamos preparando el certamen, claro está estando sujetos a los que pueda disponer el COE».

«El Parque Chacarero quedó muy bonito, si dios quiere estaremos haciendo jugar el torneo que será en categoría U15, U19 y una categoría libre donde pueden jugar mayores también. Además, estamos cerrando con la gente del femenino».