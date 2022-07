Rodrigo De Paul furioso por las declaraciones de Chiqui Tapia: "Que se meta en sus quilombos y me deje en paz"

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, brindó la semana pasada una entrevista a María O'Donell en su programa De acá en más, de radio Urbana Play. En la misma confirmó que Rodrigo De Paul podría verse imposibilitado de jugar el Mundial Qatar 2022 debido a los problemas judiciales que mantiene con su ex pareja, Camila Homs, vinculados al pago de una altísima cuota alimentaria por sus dos hijos en común, Francesca y Bautista.

"Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó Tapia en charla con la periodista.

Y agregó, "Falta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”.

Estos comentarios no fueron bien recibidos por el jugador del Atlético Madrid y rápidamente se habría comunicado con la máxima autoridad del fútbol argentino para "ponerle los puntos", según confirmó Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.

“El Chiqui Tapia se metió casi como un periodista de espectáculos en el conflicto legal de Rodrigo De Paul y Camila Homs. Tengo información caliente para aportar. A mí lo que me contaron desde el entorno del jugador es que hay una calentura total. A De Paul no le habría gustado nada que el Presidente de la AFA salga a dar declaraciones sobre él y menos que se meta en su tema personal”, informó el conductor.

Y continuó, “Esto es un escándalo: De Paul quiere solucionar las cosas legales con su ex pero me cuentan que todo le parecería un abuso, no estaría de acuerdo con semejante trato económico. A todo esto, puedo informar según mi fuente que hay descontento aparentemente del jugador con Tapia, esto podría terminar con el jugador afuera del Mundial de Qatar”.

"De Paul lo creería innecesario esto que dijo Chiqui Tapia. Hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial, por supuesto. Habría comentado: 'Qué se meta en sus quilombos y me deje en paz'”,cerró el periodista.