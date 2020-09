Roland Garros: Diego Schwartzman volvió a ganar con autoridad y avanzó a la tercera ronda

El Peque sigue ganando con autoridad y buen tenis. Hoy, Diego Schwartzman despachó en tres sets al italiano Lorenzo Giustino y se metió en la tercera ronda de Roland Garros, donde defendía la segunda ronda a la que había llegado en 2019.

El tenista argentino Diego Schwartzman (14º) superó por 6-1, 7-5 y 6-0 al italiano Lorenzo Giustino (157º) y se metió en la tercera ronda de Roland Garros, tras dos horas y cuatro minutos de juego. En la próxima instancia del Grand Slam parisino se medirá con el ganador del partido entre el austríaco Jurij Rodionov y el eslovaco Norbert Gombos.

Para el Peque se trata de la confirmación del buen nivel tenístico que mostró en el Masters 1000 de Roma, donde llegó hasta la final que perdió ante Novak Djokovic. En cuartos de final del certamen italiano venció a Rafael Nadal, en el triunfo más importante de su carrera.

Schwartzman sueña con igualar o superar su mejor actuación en Roland Garros que fueron los cuartos de final que alcanzó en 2018. A la misma instancia llegó en el Abierto de Estados Unidos en 2017 y 2019, siendo hasta ahora sus mejores actuaciones en torneos de Grand Slam.

“Estoy muy seguro y confiado. Hace algunas semanas no lo estaba. Jugué un gran partido otra vez. Me sentí cómodo, aunque los nervios me jugaron una mala pasada en el segundo set porque lo quería ganar rápido en tres sets para evitar el desgaste. Después en el tercero volví a jugar muy bien”, destacó el Peque.

“Estoy muy seguro de lo que tengo que hacer adentro de la cancha y las cosas están saliendo bien. Así es todo más fácil”, agregó.