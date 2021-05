Romero habló de su embarazo y de su actualidad boxística

La boxeadora catamarqueña, Nazarena "Capricho" Romero, vive un gran momento en su vida con la llegada de un nuevo integrante a su familia. Será nuevamente mamá y hablamos con ella de su presente.

Comenzó hablando de su defensa de título ante Laura Griffa que se postergó claro está por su embarazo: "La noticia llega en un momento que no lo esperaba, la Lurita se salvó que no le metan una cagada (risas)".

"Cayó en un momento que no tenía que caer, estoy en la cúspide de mi carrera, tenía un compromiso importante y no soy de incumplir", siguió diciendo.

Explicó cómo se enteró: "Yo me estab haciendo los estudios para renovar la licencia de boxeo y aproveché para hacerme unos estudios y ponerme el DIU pero me encontraron unos quistes y tuve que comenzar un tratamiento con anticonceptivos. Unos días después me comencé a sentir mal, entrenaba todos los días y seguía muy mal, mi pareja me dijo que compre un evatest, me hice la prueba y ahí nomas me dio las dos rallitas, estaba hasta el moñazo".

"Yo seguí entrenando, ya me había hecho la ecografía y después la parte más difícil era decirle de la noticia Tello (promotor) y bueno se lo dije y se suspendió todo", contó.

Estaba bien preparada: "No hablé con Griffa, ella debe estar chocha diciendo de lo que me salvé (risas). Ella se iba a encontrar con otra Nazarena, una mucho más preparada, estoy creciendo mucho en mi boxeo y estaba confiada".

Habló sobre su embarazo: "Es muy lindo esto, es una buena noticia de Dios y tengo que aceptar lo que él m tiene preparado. Yo estoy tranquila porque soy súper profesional en lo que hago, me cuido mucho y bueno son cosas que pasan. Recién ahora estoy cayendo porque se me pasaron muchas cosas por la cabeza y en un primer momento no me sentía capaz porque tenía que explicarles a todos la situación como a los sponsors".