Romero: "Simpre estoy preparado para el equipo y jugar"

El joven jugador catamarqueño, Nicolás Romero, tuvo su debut esperado en Primera División jugando para Atlético Tucumán ante Independiente el pasado fin de semana. El oriundo de Chumbicha habló de este gran logro con el programa Botineros Diario.

“Estoy muy feliz, el debut fue tal como lo soñé. Se me dio en un momento único", comenzó diciendo.

Estuvo y varias veces en el banco de suplentes pero le tocó entrar en un partido "chivo" ante un grande como Independiente. "No me esperaba entrar en un partido así ante un equipo tan complicado como Independiente. En el momento que me dicen que vaya a calentar se me pusieron las piernas duras. Pasaron muchas cosas por mi cabeza".

El joven de tan solo 17 años habló de su relación con el entrenador Omar De Felipe: "Me tiene mucha confianza, por algo me puso cuando faltaban 15 minutos y todo Independiente atacaba. Estoy contento por estar en la consideración". Y agregó: "Me dieron a quién tenía que marcar en la pelota parada. Me dijeron que juegue tranquilo, que no arriesgue. A mi me gusta salir jugando pero en ese momento del partido no daba hacerlo".

Sobre el comportamiento de sus compañeros, futbolistas con experiencia y trayectoria: "Me tratan muy bien, me ayudan en los entrenamientos y me alientan. Ellos siempre fueron así conmigo y con los otros chicos que subieron desde las Inferiores".

Su familia: "Cuando pasó el partido lo primero que hice fue llamar a mi papá. Ellos estaban todos contentos y emocionados. Son un pilar importante para mí".

El balance que hace: "Ya pasó el tan ansiado debut, cumplí un sueño que tengo desde chico y desde que llegué a Atlético que fueron hace cuatro años. Ahora me entreno todos los días para estar listo para ser titular, suplente o me toque estar unos minutos.