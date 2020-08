Ronald Koeman fue presentado en Barcelona: "Quiero tener a Messi en mi equipo"

El holandés Ronald Koeman fue presentado hoy como nuevo entrenador del FC Barcelona tras acordar con el club su incorporación hasta el 30 de junio de 2022.

Luego de firmar su contrato, recorrer el Camp Nou y hacerse las primeras fotos oficiales, el técnico se dirigió al Auditorio 1899 del Camp Nou y brindó su primera conferencia oficial en la que habló de los principales temas del equipo y del club, fundamentalmente de su intención de contar con Lionel Messi, el único jugador sobre el que aceptó hablar "porque es el futbolista diferente y porque es el capitán del equipo".

Las principales declaraciones de Ronald Koeman en su presentación como DT del Barcelona

Sus primeras palabras: "Buenas tardes a todos, hoy es un día para estar muy feliz y orgulloso. Todo el mundo sabe que el Barcelona es mi casa y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo tan grande como este. Es un reto difícil pero este club exige siempre al máximo y hay calidad suficiente para poder buscar tanto resultados como títulos".

A trabajar: "Ahora sí, he firmado y soy entrenador del Barcelona. A partir de ahora vamos a trabajar en tener un equipo fuerte, creo que hay que hacer cambios. La imagen del otro día no es la que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos, ni nadie. Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio, todavía Barcelona es el club más grande del mundo".

Sobre Lionel Messi: "No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo y lo quiero tener en mi equipo, no en el contrario. Como entrenador me encanta trabajar con Messi porque te gana partidos. Si tiene el rendimiento que siempre ha demostrado, estaré contentísimo si quiere quedarse, todavía tiene contrato, es jugador del Barcelona pero a partir de hoy hablaré con él. Ojalá que siga más años aquí".

Sobre el sello que tendrá su equipo: "Soy holandés y nos gusta tener el balón en lugar de correr detrás de él. Intentar jugar bien al fútbol y al final lo más importante es ganar los partidos. Llevo bastantes años como entrenador, he aprendido de muchos entrenadores como jugador, tengo experiencia y muchos equipos trabajados, creo que estoy capacitado para entrenar al Barcelona en este nivel que es el máximo. Barcelona y Holanda tienen una relación importante a lo largo de los años".

Lo primero que le dirá a los jugadores: "Que el fútbol se tiene que disfrutar. Cada jugador debe estar orgulloso, como también el entrenador. Hay que estar orgullosos de estar en Barcelona porque es un privilegio".

El recambio en el plantel: "No me gusta hablar individualmente de los jugadores. A partir de hoy tenemos que buscar lo mejor para el club. Tenemos que buscar el mejor plantel y el plantel más fuerte posible. Ya sé que hay jugadores con una cierta edad que pueden generar dudas sobre el rendimiento pero hay que respetar a todos. Nuestro plan técnico con el club es intentar buscar lo mejor para el club, para el plantel y para el equipo".

La depuración que viene: "Si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones. A partir de hoy empezaremos a trabajar en eso pero no diré nombres por respeto a los jugadores".

La edad de los más grandes: "Creo que un jugador cuando tiene 31/32 años no está acabado, no quiere decir eso. Todo tiene que ver con las ganas que tenga un jugador de estar en un club, también he visto gente de 20 con hambre o con falta de trabajo para lograr su mejor rendimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer, y lo más importante, es lograr el mejor equipo. Yo solo quiero trabajar con gente que quiera estar en el club".

Sobre el 2-8 con el Bayern Munich: "Como todos los culés me sentí muy triste por el resultado. Algo así no puede ser, esa no es la imagen que queremos ver ni dar, por eso fue un día triste pero ojalá que vengan días diferentes".

Experiencia para el banco

La leyenda azulgrana, héroe del Barça en Wembley y que dio a los culés su primera Copa de Europa, vuelve al Camp Nou. Esta vez, sin embargo, lo hará desde el banco para dirigir al conjunto azulgrana. El holandés suma ya una gran experiencia como técnico con más de 20 años dirigiendo y ocho títulos ganados, y llega ahora al Barcelona después de pasar por varias Ligas como la Premier, la Liga Española, la Eredivisie o la Liga Portuguesa, además de la selección de los Países Bajos.