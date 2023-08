Rosario Central y Atlético Tucumán no se sacaron diferencias en Arroyito

Rosario Central no pudo doblegar a Atlético Tucumán pese a jugar con un futbolista más en el segundo tiempo y se tuvo que conformar con un empate sin goles en el estadio Gigante de Arroyito, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.

El elenco rosarino monopolizó las situaciones de gol en la primera parte pero extrañó la efectividad de Alejo Véliz, vendido en este mercado de pases al Tottenham de Inglaterra, y no pudo romper el cero en el arco defendido por Tomás Marchiori.

Ya en el complemento, el regresado Ramiro Carrera vio la tarjeta roja por doble amonestación a los 24 minutos en el conjunto tucumano y se acrecentó el dominio del equipo de Miguel Ángel Russo, pero continuó con pocas ideas para generar chances claras.

Si bien lo buscó hasta el final, empujado por el fastidio de los hinchas que dijeron presente en las tribunas del Gigante de Arroyito, Rosario Central no logró quebrar a su adversario y finalmente cosechó un punto en casa.

Síntesis de Rosario Central vs Atlético Tucumán por la Copa de la Liga:

Zona A - Fecha 1.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez, Kevin Ortiz, Tomás O´Connor, Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Octavio Bianchi. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Francisco Flores, Nicolás Romero, Matías Orihuela, Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra, Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez.

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Luca Martinez Dupuy por Octavio Bianchi (RC); 22m. Agustín Toledo por Kevin Ortiz (RC); 28m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Mateo Coronel (AT); 36m. Bautista Kociubinski por Marcelo Estigarribia (AT); 35m. Francesco Lo Celso por Tomás O´Connor (RC) y Maximiliano Lovera por Lautaro Giaccone (RC); 45m. Tomás Castro Ponce por Renzo Tesuri (AT).

Incidencias en el segundo tiempo: 24m. Expulsado Ramiro Carrera (AT).