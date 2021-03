Rosario Central suspendió la prueba de jugadores en Andalgalá

La prueba de jugadores programada para este 26 y 27 de marzo en la ciudad de Andalgalá, por parte de Rosario Central fue suspendida.

La medida se tomó en razón de la situación sanitaria que atraviesa el departamento en cuanto al coronavirus, hasta que los indicadores no mejoren no se realizará por lo cual no se puede hablar hasta el momento de una reprogramación de fechas. Vale mencionar que estaba destinada a jugadores de las 2003 a la 2010.

El evento había sido coordinado por el concejal Agustín Brizuela y el departamento de captación del club Canalla, como en otros eventos similares contaba con el respaldo de la municipalidad de Andalgalá.