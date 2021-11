Salgado y la felicidad del ascenso con Ferro: "Todo sacrificio tiene sus frutos"

El Club Ferrocarriles del Oeste de Buenos Aires se quedó con el ascenso a la Primera División del fútbol femenino de AFA tras ganarle la final a Banfield. En Ferro tuvo la destacada labor la catamarqueña Andrea Salgado que además convirtió el gol.

En sus redes sociales, la centrodelantera de Catamarca, hizo un posteo haciendo un balance de lo logrado que es nada más ni nada menos que jugar en el fútbol femenino profesional el año que viene:

"No tengo palabras para explicar lo que sentí ese día,un sueño hecho realidad ??

Solo me queda agradecer a cada persona q aportó para que esto se pueda concretar. A las personas que confiaron en mí desde el momento 0 ...

A mí familia que me apoyaron cada fin de semana viendo mis partidos por Internet, dándome fuerzas para no caer...

Cuando creas que no puedes más, respira y sigue con la frente en alto, que todo llega, todo sacrificio tiene sus frutos...Ferro es de primera".