Salvio dio positivo en el test serológico y peligra su estadía en la Selección

Tras los testeos realizados a los jugadores de la Selección Argentina, Eduardo Salvio dio positivo a COVID-19 pero en el testeo serológico, pero en el PCR dio negativo. Por precaución no entrenó y esperarán por otro testeo para ver si sigue dando positivo o ya no, De eso dependerá si jugará o no la doble fecha ante Ecuador y Bolivia.

El delantero "Xeneize" ya había dado positivo a coronavirus cuando fue el brote de contagios en Boca. Se recuperó y volvió a la actividad. Ahora, tras el test serológico dio positivo pero ese estudio no es seguro, ya que hay jugadores dieron positivo y al otro día negativo como por ejemplo Gonzalo Montiel en River.

El testeo serológico es el que detecta los anticuerpos generados después de haber contraído el virus. Sin embargo, como existen distintas cepas del virus y un paciente recuperado podría llegar a volver a infectarse, el testeo -que sería serológico- con resultado positivo puso en alerta todo.