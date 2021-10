San Lorenzo y Colón juegan en el Nuevo Gasómetro: hora, TV y formaciones

San Lorenzo, de turbulento presente, recibirá nuevamente a sus hinchas en el Nuevo Gasómetro cuando se enfrente esta tarde al campeón Colón de Santa Fe por la 15ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), un partido que marcará la temperatura con dirigentes, cuerpo técnico y jugadores.



El encuentro está previsto a las 16.45 con el arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de Fox Sports Premium.



Mucha agua bajo el puente pasó por Boedo desde la última vez que los fanáticos visitaron el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores para un 4-3 ante Lanús, el 8 de marzo de 2020, por la extinta Superliga.



Con la conducción interina de Leandro Romagnoli y Hugo Tocalli, jugaron aquella tarde y ya no están en el club: Fabricio Coloccini, Ignacio Piatti, Diego Rodríguez, Gerónimo Poblete, Ángel y Óscar Romero, Adam Bareiro, Juan Ramírez y Lucas Menossi. Casi un equipo completo.



El presidente era Marcelo Tinelli -hoy de licencia-, quien meses antes, en diciembre, había ganado las elecciones con más del 80 por ciento de los votos.



San Lorenzo fue un barco sin rumbo definido en todo este tiempo, con recambio compulsivo de entrenadores, éxodo de futbolistas con deudas acumuladas, malas campañas y un pasivo en alza.



Desde la última vez con hinchas en el Nuevo Gasómetro, pasó el receso de la pandemia de Covid-19, el ciclo de Mariano Soso, el de Diego Dabove, otro interinato de Romagnoli y la actual gestión del uruguayo Paolo Montero, que ya agotó gran parte del crédito popular por el bajo rendimiento del equipo en las 14 fechas de la LPF.



San Lorenzo se ubica 17mo. entre 26 participantes (17 puntos) con una insuficiente campaña de cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas. Hasta el momento no cumple ni siquiera el objetivo de mínima de ingresar a la Copa Sudamericana 2022, un filtro eliminatorio reconocido por el propio DT.



En la tabla anual 2021, suma 38 unidades y se distancia a cinco de Racing, ocupante de la última plaza de acceso al torneo continental.



Con ese panorama y dos cambios confirmado en la formación (los regresos de Gino Peruzzi y Alejandro Donatti por los lesionados Gabriel Rojas y Andrés Herrera), San Lorenzo recibirá a un Colón que todavía busca la regularidad que lo llevó a ganar el primer título AFA de su historia en la pasada Copa LPF.



Montero aguardará la evolución de Néstor Ortigoza, que en caso de no llegar, será reemplazado por Nahuel Barrios.



Domínguez no contará con el defensor Gonzalo Piovi ni con el delantero Nicolás Leguizamón, ambos lesionados.



El historial por torneos de liga registra 81 enfrentamientos, con 33 victorias de San Lorenzo, 24 de Colón y 24 empates. El "Ciclón" lleva seis partidos sin ganarle al "Sabalero", sumados los últimos dos encuentros por la Copa Diego Maradona y la Copa LPF.



Probables formaciones



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Francisco Flores, Alejandro Donatti, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza, Siro Rosané y Alexis Sabella; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.



Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Eric Meza o Facundo Mura, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Nahuel Gallardo; Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi, Facundo Farías y Cristian Ferreira o Mauro Formica. DT: Eduardo Domínguez.