San Martín de El Bañado festejó sus 80 años de vida

Hoy, 3 de abril, está cumpliendo 80 años de vida el Club Atlético San Martín de El Bañado. Sin dudas una de las instituciones con más historia en las Chacras y en la provincia donde en la actualidad goza de esos éxitos a la espera de seguir escribiendo historia.

El 3 de abril de 1942 fundaron el club donde su primer presidente fue el señor Juan Puente. Su primera sede estuvo ubicada en la calle Tomás Vergara y luego se pasaron donde hoy está en la calle Ramírez de Velazco. En la actualidad, el presidente es el ingeniero Raúl Colombo.

Un club que sacó grandes jugadores que engrandecieron a la institución. Siempre haciendo buenas campañas a nivel nacional como en el Regional de 1984/85 donde en las instancias finales le tocó perder con Central Norte de Salta quedando en la puerta de un ascenso. Su revancha fue en el año 1992/93 donde llegaron a semifinales pero fueron eliminados por el poderoso Chacarita de Buenos Aires.

Reseña Histórica

Seguramente quienes fundaron el Club Atlético San Martín, no imaginaron que su proyecto con el correr de los años iba a convertirse en la institución de mayor prestigio provincial y menos aún que este iba a lograr el reconocimiento tanto de medios e instituciones a nivel nacional. El 3 de abril de 1942 un grupo de vecinos del barrio El Bañado fundaron el Club Atlético San Martín y designaron como presidente al Sr.Juan Puente, iniciando así la primera etapa del club que hoy en día es la pasión del pueblo chacarero. La primera sede se encontraba en la calle Tomás Vergara, en el barrio El Bañado y luego se mudó un par de cuadras a la Calle Ramírez de Velasco, lugar en el que se encuentra actualmente y en donde, además de que los deportistas que representan a la institución entrenan, es el lugar que alberga a toda la comunidad.

Sin dudas los mayores logros de la institución chacarera están relacionados con el deporte más popular de la Argentina, el fútbol. El «santo» desde de sus comienzos ha ejercido una hegemonía casi total en el fútbol de las chacras, siendo así el club que más títulos ha logrado en la historia de la Liga Chacarera y el único club que nunca perdió la categoría. La historia marca a San Martín como sinónimo de buen fútbol, en especial desde la época en donde empezó a desplegar su juego, ya no solo en Valle Viejo, sino cuando se trasladaba a la capital provincial para mantener, en esos momentos, los primeros clásicos entre chacareros y capitalinos. Los equipos de San Martín se caracterizaban, además de la garra habitual de sus jugadores, por el exquisito juego que practicaban, imprimiendo así una filosofía de juego que se mantiene en la actualidad y que distingue tanto a los equipos mayores como a las inferiores del «santo» de El Bañado.Basta recordar algunos jugadores de gran pie, algunos con varios años en el club (Naranjo y el Barón Vergara), otros que dejaron su sello de calidad a pesar de haber jugado pocas temporadas (Franco Ferioli).

Pero el coloso de Las Chacras no se conformó sólo con ser el equipo con más logros a nivel local y fue en busca de un reconocimiento a nivel nacional. Esto lo logró sobre todo durante la temporada 84/85, en donde revivió otro clásico entre chacareros y capitalinos cuando eliminó a San Lorenzo de Alem. En ese campeonato San Martín demostró su estirpe de gran equipo y luego de superar todas las instancias, enfrentó en la final a Central Norte de Salta, con quien perdió de visitante y empató de local, resultado que dejó al Santo en las puertas de jugar en los viejos Torneos Nacionales, por entonces la Primera División del fútbol nacional. El regreso a los primeros planos en competencias nacionales fue en el torneo del interior de la temporada 92/93, en la que el «Gigante de Las Chacras» cumplió con otra fantástica campaña. Ese equipo sin dudas quedará marcado para siempre en la memoria de todos los hinchas del verde, por sus épicos triunfos frente a varios favoritos, entre ellos a Wander's de Entre Ríos, que contaba con un poderosísimo equipo. El «santo» llegó a las semifinales en donde quedó eliminado luego de enfrentar a uno de los tradicionales equipos del fútbol nacional, Chacarita Juniors. De esta manera cumplió la campaña que representa lo mejor del fútbol catamarqueño en esta clase de competiciones y es una de las razones por la cual el verde de las chacras es el club más grande de toda la provincia. La base de ese equipazo del santo estaba integrada por: Raúl «El Loco» Juárez, Pablo Guzmán, Víctor Jalil ,Jorge Figueroa, Alejandro Vergara , el «Pato» Iriarte, José Barrera, José Umaño, Marcelo Cano, Juan Mongelo, Víctor Reyes y Francisco Acuña.

Luego llegó el torneo del interior en la temporada 94/95, donde el equipo no logró superar la segunda ronda, y más tarde los torneos Argentinos B 1998/99 y 2002/03 en los que cumplió labores irregulares disputando grandes encuentros y otros no tanto que terminaron en la eliminación. En el 2004 disputó el Argentino B VIP donde llegó hasta los cuartos de final. En el 2008 participó del Torneo del Interior donde quedó afuera en segunda ronda. En el Federal C del 2018 también quedó afuera de segunda ronda. En el último Regional Federal Amateur quedó en el camino en primera ronda. Así, «El Santo» siempre buscó ser protagonista desde el primer Regional que jugó.