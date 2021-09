Sandez podría jugar para la Selección de Paraguay

Uno de los puntos altos en el Boca de Sebastián Battaglia es sin dudas el lateral por izquierda Agustín Sandez. El futbolista viene de ser figura en el triunfo ante Rosario Central y ahora volvió a ser noticia.

El joven futbolista de 20 años está tramitando la ciudadania paraguaya y si lo consigue podría ser convocado para jugar con la Selección de Paraguay que dirige un argentino, Eduardo Berizzo.

Aún no tuvo alguna chance en el seleccionado argentino y parece que Scaloni no lo tiene en los planes. Tampoco tiene chances de integrar algún seleccionado juvenil ya que está pronto de cumplir los 21 y la Selección Argentina Sub 20 recién tendrá competencia en el 2023.

Es una chance concreta que el joven jugador que se ganó el puesto de lateral por izquierda en Boca pueda jugar para Paraguay.

El futbolista entró en la consideración en Boca cuando aún era técnico Miguel Russo. Su debut fue en la Copa Libertadores ante The Stronguest y de ahí tuvo algunos partidos como titular pero antes esperó varios encuentros en el banco de suplentes. En total lleva jugados 11 partidos donde ganó cuatro, empató seis y perdió uno.