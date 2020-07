Sarmiento habló de la grave situación económica de la Liga

Hace unos días, se cumplieron los 87 años de vida de la Liga Chacarera de Fútbol. Por eso, su presidente, Juan Carlos Sarmiento, habló con Botineros Diario en un cumpleaños inusual por la pandemia.

"Uno siempre pretende algo más, nosotros creíamos que a esta altura por lo menos ya hubiéramos levantado las paredes de nuestra nueva sede, pero la situación nos marca que estamos mal, económicamente, con deudas y al no haber actividad no sabemos como solventarlo", comenzó diciendo.

Siguió: "No sabemos cuándo se podrá volver a entrenar o cuándo se podrá volver a jugar pero cuando se dé hay que estar preparados. Hay que cumplir con los compromisos como servicios y demás para poder volver con la actividad. No tenemos de donde sacar, al no poder recolectar dinero en la parte deportiva y otras actividades como un bingo, se nos complica".

Se busca la forma de solventar las deudas: "La idea es hacer un bingo por medio de Capresca por la tele o por la radio pero no solo para nosotros sino para todas las Ligas porque estamos en la misma situación".

Cerró: "Espero que se de un corte definitivo con el Torneo Provincial, no sabemos cuándo será la reunión. Pero, si decidimos que se juega hay que ver cuándo se puede jugar".