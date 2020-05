Sarmiento habló sobre el pedido del Club Villa Dolores

El presidente de la Liga Chacarera, Juan Carlos Sarmiento, también habló con el medio Pasión Chacarera Deportes y le contestó al pedido del delegado Alejandro Petek y del club Villa Dolores por volver a poner en la mesa la resolución 003/19.

“No coincido con el pedido de Villa Dolores con querer sacar y tratar una resolución que ya se había dado por concluida. Me parece desacertada la idea de La Villa porque es un tema desde mi punto de vista ya terminado”.

Aclaró: “En la última Asamblea esta resolución quedó sin efecto. Este pedido no tiene lugar más allá que el club tiene el derecho de presentarlo pero para mí ya no tiene lugar”.

El pedido trajo malestar en algunos clubes y en el seno del Consejo de la Liga: “Me da la impresión nosotros cuando queremos avanzar siempre hay algo que no nos permite pero es parte del juego y cada uno defiende a su institución como le parece pero creo que en este momento no da para ver si mi equipo queda en Primera o asciende”.

Continuó: “Todavía no sabemos cómo vamos a jugar y si vamos a jugar. Hay otras cosas más importantes, con esta pandemia los clubes no están bien, la Liga tampoco. No hay que volver atrás con un tema que se le dio un corte definitivo y quedó sin efecto”.