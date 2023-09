Scaloni: "Ahora será mucho más complejo jugar contra los rivales y ninguno se puede dormir"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló de cara al debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y advirtió que "ahora será mucho más complejo jugar contra los rivales y ninguno se puede dormir".

Además, anticipó que el equipo para el debut de mañana ante Ecuador "no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos", mientras que advirtió que "el pasado ya está y ahora hay que seguir" luego de la conquista en el Mundial de Qatar 2022.

"La charla que tuvimos con los jugadores apenas los vimos fue que lo pasado ya está. Fue muy lindo, histórico, pero ahora hay que seguir. El ADN del jugador de fútbol, y más del argentino, es continuar ganando", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En esa línea, remarcó: "Esta camiseta y este escudo implican constantemente mejorar. Tenemos una base que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos incluyendo jugadores que creemos que pueden mejorar al equipo".

"El once lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos porque no me dan motivos para cambiarlo. Ecuador es un gran equipo y tiene un entrenador que lo hace jugar muy bien. En base a eso puede cambiar la alineación mañana, pero siempre serán casi los mismos", continuó el técnico argentino.

Consultado por los grandes presentes de Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el Inter de Italia y el Manchester City de Inglaterra, respectivamente, respondió: "No recuerdo si han jugado juntos alguna vez, pero no hay ningún problema porque son delanteros diferentes. Todo equipo tiene que tener un equilibrio. Mañana es difícil que jueguen los dos, aunque con el correr del partido puede ser. Lo mejor que nos puede pasar es que estén tan bien y contentos".

A su vez, Scaloni se refirió a la actualidad del capitán Lionel Messi: "Hablé ayer un rato porque llegó y se puso a disposición, se entrenó y está bien. Lo veo como lo ven todos, feliz. Encontró un lugar donde lo quieren y siempre digo que es feliz jugando al fútbol. La disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo".

En relación al inicio de su ciclo, indicó: "Ahora estamos con mas certezas, en ese momento no estaba la base que hoy tenemos. Pero eso no implica tener nada asegurado, las Eliminatorias serán terriblemente complicadas, seguramente atravesaremos momentos difíciles y ahí tendremos que estar más unidos que nunca. La gran diferencia es que estamos mucho más consolidados".

"Es difícil aislarse de la euforia de la gente que ve a sus ídolos jugar. Siempre es lindo ver a los hinchas felices, pero nosotros vamos a enfrentar a un muy buen equipo, que ha puesto en dificultad a enormes selecciones. Será complejo", remarcó el entrenador del elenco albiceleste.

En cuanto al choque del martes con Bolivia en la altura de la ciudad de La Paz, explicó: "En principio haremos como la última vez que fuimos, viajamos el domingo, dos días antes del partido, pero la verdad es que no hay una receta para ir y ninguno sabe qué es lo mejor. Sí sabemos con qué nos vamos a encontrar. Los jugadores que estén al cien por ciento, irán".

Por otra parte, Scaloni manifestó sobre las posibilidades de Sergio "Chiquito" Romero de regresar a la Selección: “Lo tuvimos con nosotros. Está en el radar de los arqueros. Bajo ningún concepto se puede descartar a un arquero con ese presente y que sabe lo que es ponerse la camiseta. Las puertas están abiertas”.