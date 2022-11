Scaloni encendió las alarmas: "Está la posibilidad de cambiar la lista"

La Selección argentina goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en su último partido amistoso antes del Mundial Qatar 2022. La Albiceleste mostró un alto nivel en la prueba de este miércoles y llega bien perfilada para el debut ante Arabia Saudita, que se disputará el martes.

Tras el 5-0, que tuvo goles de Julián Álvarez, Ángel Di María (en dos oportunidades), Lionel Messi y Joaquín Correa, una frase postpartido del entrenador Lionel Scaloni encendió las alarmas.

“Tenemos algunos problemitas. Todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte el cien por ciento. Tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad”, reconoció el entrenador en una entrevista con TyC Sports.

“Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no”, afirmó.

Quiénes son los jugadores de la Selección argentina que llegan con molestias

En un combinado con ciertos jugadores que llegan con molestias, como el caso Nicolás González, Paulo Dybala, Cuti Romero, Papu Gómez o Lautaro Martínez, entre otros, las dudas se dispararon tras la frase de Scaloni. El combinado nacional tiene hasta el lunes, es decir 24 horas antes del debut en Qatar 2022, como para hacer un cambio de último momento en la nómina.

De hecho, el propio Marcos Acuña, que jugó en el amistoso ante Emiratos Árabes, tampoco está al 100 por ciento. En las próximas horas comenzará a quedar claro el panorama ya que no hay mucho margen para maniobrar. Por estas horas todo indica que Acuña y González son los que podrían quedar fuera de la lista antes del debut.

El invicto de la Selección argentina: goleó a Emiratos Árabes y suma 36 partidos sin derrotas

En el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina no para de acumular éxitos y ya suma 36 partidos sin perder. Con la victoria por 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no hizo más que extender un invicto que ya es histórico.

Esta estupenda seguidilla comenzó el 6 de julio de 2019, con la victoria por 2-1 sobre Chile por la Copa América. A partir de allí consiguió 24 triunfos y 11 empates. En este recorrido, la Albiceleste obtuvo la Copa América Brasil 2021 y terminó con una sequía de 28 años sin títulos para el combinado mayor. Además, conquistó la Finalísima tras vencer 3-0 a Italia en Wembley.

En el horizonte de la Scaloneta aparece el récord mundial de Italia, que alcanzó los 37 encuentros sin conocer la derrota.