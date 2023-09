Scaloni habló tras la victoria de Argentina ante Bolivia: Por qué no jugó Messi, y el secreto para ganar en la altura

Fue una exhibición la que dio Argentina con su goleada 3-0 sobre Bolivia en La Paz. Por el resultado y el rendimiento colectivo del equipo, fue el mejor partido de la historia del seleccionado en la capital del vecino país. El que analizó el encuentro fue el entrenador Lionel Scaloni, quien destacó la labor en conjunto y también aclaró por qué no jugó Lionel Messi en este encuentro por la segunda fecha de las Eliminatorias.

“No somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos. Tiene las dificultades y ya está. No quiero entrar en problemas, en debates, pero tiene sus dificultades es evidente y como hay otras canchas que tienen sus dificultades. Punto, no hay otra cosa que quiera decir ni aclarar”, comenzó, queriendo evitar alguna polémica sobre el hecho de jugar en la altura.

Sobre por qué no jugó Messi: “No estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo y no nos arriesgamos”. Luego añadió: “No estaba en condiciones. Ayer en el entrenamiento queríamos que pruebe y no llegó ni a probar. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil e incluso entrando le podía hacer mal”. Messi tuvo una sobrecarga por la seguidilla de partidos que arrastra en el Inter Miami. Esta noche retornó en un vuelo privado a los Estados Unidos.

Sobre las claves del triunfo, el estratega de Pujato negó que tuviese una fórmula para ganar en La Paz, algo que consiguió como jugador en 2005 y dos veces como DT en Eliminatorias, en 2020 y este martes. “Cuando jugué no fue fácil y no tengo muchos recuerdos de ese partido. No recuerdo cómo fue mi partido individual”, comentó. “La fórmula son los jugadores que juegan muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible hacer entender. Es mérito de ellos”, aseguró.

Además, destacó: “Este equipo sabe sufrir y jugar cuando es posible”. E insistió que son los futbolistas los responsables del nuevo triunfo en La Paz: “La receta la tienen los jugadores. Juegan muy bien y cuando mueven la pelota es muy difícil. Jugar en la altura pesa, pero también pesa quitarles la pelota a ellos. Han hecho un partido increíble”.

“Argentina hizo el partido que tenía que hacer. Nosotros los analizamos bien a ellos y por momentos les faltaban jugadores en determinados sitios de la cancha. Nosotros teníamos superioridad, movíamos la pelota bien”, añadió en una rueda de prensa posterior.

En tanto que, en esa búsqueda de un juego perfecto, reveló: “Si nosotros teníamos la capacidad de mover la pelota al hombre y no al espacio íbamos a llegar en condiciones de hacer un gol y lo hicieron bien”. Su énfasis en los pases cortos y jugo simple se pudo ver en el inicio del complemento cuando se enojó en ese tramo del encuentro cuando hubo algunos pelotazos.

Más frases de Lionel Scaloni tras el triunfo en La Paz:

El rival. “Bolivia tiene un buen equipo, pero lo que pasa es que Argentina jugó bien. Analizamos bien el rival, tiene un delantero importante que es goleador y el otro que presiona mucho. En el medio juntamos cuatro y hasta cinco jugadores y para ellos les fue difícil jugar”.

Dos triunfos seguidos. “Es importante porque estas Eliminatorias son las más difíciles. Acá tienen que venir a jugar todos y esperamos que Bolivia les ponga las dificultades”.

Mentalidad ganadora. “Es la idea de ganar los seis puntos. Esto funciona así, la vida y el fútbol. Argentina hizo el partido que tenía que hacer. Hay que seguir luchando y compitiendo. Fuimos superiores e incluso podíamos hacer un gol más”.

Mérito de Argentina. “Si Bolivia no hizo resistencia o pareció que no la hizo fue por mérito de Argentina. La dificultad está y es evidente. Lo que ocurre es que al fútbol se juega con una pelota y al final cuando hay buenos jugadores podés ganar, pero la dificultad está”.

Virtud del equipo. “Fue no tener miedo de querer jugar con la pelota. Establecimos el ataque con diferentes posiciones de nuestros jugadores. Fue el partido completo”.

Qué les dijo a los jugadores. “La charla principal es que juguemos al fútbol porque se podía jugar, que iban a haber dificultades con gente que presionaba. Atribuyo un poco más a cómo corre la pelota, a la falta de aire que había”.

Rico plantel. “Estaba muy difícil sacar a alguno y aparte los del banco gritaban para poder entrar. Es muy difícil llevar adelante este grupo y ellos lo llevan de la mejor manera y me refiero al nivel que tienen”.

Récords. “Ya habrá alguno negativo y me lo harán recordar. Son estadísticas, están ahí y están para romperse. Alguna vez se romperá y romperán la nuestra también. Lo importante es que el equipo sabe jugar ciertos partidos y sabe cómo afrontarlos y eso es lo mejor “.

Ángel Di María. “Sufre menos que los demás y él tiene una edad en la que sabe cómo presionar. Hoy hizo un partido increíble”

Camisetas argentinas en la tribuna. “Caló hondo el haber conseguido el título de la manera en cómo se consiguió y que sea un sudamericano el país que lo ganó. Agradecemos el comportamiento de la gente y esperamos que se repita en todos los estadios. Es mérito de los jugadores”.