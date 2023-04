Scaloni se llevó otra medalla en una prueba de ciclismo 167 kilómetros

En la decimotercera edición de la Mallorca 312 OK Mobility, una prueba de ciclismo que se realiza en la isla balear de España, hubo un participante que llamó la atención de todos. Se trata de Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar, quien reside allí y es un gran apasionado por este deporte, por lo que no quiso perderse la oportunidad de formar parte del evento.

En la distancia de 167 kilómetros, donde los más rápidos han sido los ciclistas mallorquines Sergio Llull con un tiempo de 4:42:56 y Ainhoa Moreno (5:16:43), Scaloni ha completado la prueba con un tiempo de 5:08:32 y se mostró muy feliz por ello.

“Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos”, comentó el DT de la Albiceleste, quien hace poco renovó su contrato seleccionador hasta 2026, tras recibir su medalla de 'finisher'.

Scaloni estuvo en la línea de largada a las 6:30 horas junto a los 8.000 ciclistas que salieron dispuestos a disfrutar de una jornada de puro ciclismo por la Serra de Tramuntana y norte de la isla. Todos los participantes que congregaron en este evento podían escoger tres distancias a recorrer: 312, 167 y 225 kilómetros.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, fue el encargado de hacer el corte de cinta que dio inicio a un evento del que participaron personalidades como Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Ivan Basso, Sean Kelly, Bobby Julich, Joseba Beloki, Pedro Horrillo, Oscar Pereiro y Oscar Freire.

Es el segundo año consecutivo en que el entrenador nacido en Pujato (Santa Fe), quien vive en Mallorca con su familia, participa de la Mallorca 312 Ok Mobility. Según sus palabras, su popularidad fue en aumento pero eso no le impidió pasar una jornada más que agradable.

“Conocemos bien las carreteras, y al no haber coches es diferente, te puedes meter, cortar las curvas y disfrutar mucho mejor de la conducción de la bicicleta. El año pasado fue más tranquilo, no me conocían tanto, pero este año lo disfruté más”, comentó Scaloni, quien se saco fotos con varias personas que se lo solicitaron.

Scaloni ha revelado en alguna ocasión que el ciclismo se transformó en una de sus principales pasiones y le ha servido para canalizar su retiro del fútbol. “Soy muy hiperactivo. El duelo no lo tenés que hacer en el living de tu casa, en el sofá, si no, cagaste. Cuando me retiré, agarraba la bici, me iba a pedalear 4 horas y volvía exhausto. No tuve tiempo de pensar que había dejado el fútbol”, explicó.