Scaloni ya no es el mejor técnico del mundo: quién lo desplazó y cuál es el nuevo top ten

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió este viernes a Pep Guardiola como el mejor entrenador de 2023 por encima del italiano Carlo Ancelotti, del Real Madrid. Por su parte, Lionel Scaloni, que había sido primero en 2022, no figura ni siquiera entre los primeros 10.

Es la tercera vez que el español se alzó con este reconocimiento -anteriormente lo había conseguido en 2009 y 2011-. No caben dudas que el director técnico del Manchester City es gran merecedor de este premio, sobre todo tras la exitosa campaña 2023 cuando llevó a su equipo a conquistar absolutamente todo: Premier League, Copa FA, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes de la FIFA, que ganó hace apenas una semana para cerrar un año glorioso.

Scaloni, que había obtenido el primer puesto en 2022 tras liderar a la Selección Argentina para que vaya en búsqueda de su tercer título mundial, no aparece entre los diez mejores entrenadores del mundo.

Por supuesto que la decisión sorprende. Aunque, seguramente el criterio de la IFFHS de no incluirlo en el listado se deba a que la Albiceleste este año no solamente no cosechó títulos, sino que también disputó un puñado de partidos -entre amistosos y Eliminatorias Sudamericanas- en relación al año anterior.

En 2024, el comandante de la Scaloneta tendrá la oportunidad de estar en consideración de la IFFHS nuevamente y posicionarse entre los mejores entrenadores del mundo. Eso sí, primero tendrá que defender la corona de la Copa América, la cual se llevará cabo en Estados Unidos entre junio y julio.

La IFFHS, con sede en la ciudad suiza de Lausana, es una entidad reconocida por la FIFA debido a que la institución recibe apoyo logístico del máximo organismo mundial del fútbol, y sus miembros acreditados tienen acceso exclusivo a los archivos FIDOM-FIFA.

El TOP 10 de mejores entrenadores según la IFFHS