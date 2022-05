Schwartzman venció a Grigor Dimitrov y está en octavos de final de Roland Garros

Diego Schwartzman venció este viernes a Grigor Dimitrov en Roland Garros por 6-3, 6-1 y 6-2 para avanzar a los octavos de final de Roland Garros, instancia en la que espera por el ganador del partido que a continuación jugarán Novak Djokovic y Aljaz Bedene.

“Gracias a todos por generar este ambiente increíble en este estadio. Hace poco jugamos con Grigor y me dominó, hoy cambiaron las cosas, mejoré mucho. Ayer pensé mucho en este partido, las condiciones me ayudaron, la cancha estaba más lenta, pero estuve muy enfocado. En el inicio del tercero las cosas se le estabn dando a él, pero me esforcé y se me dio. Tuve un gran partido”, dijo “El Peque” apenas finalizó el encuentro.

El partido se extendió por dos horas y 15 minutos en los que buena parte de la clave estuvo en los errores no forzados de cada uno: 59 por parte de Dimitrov contra solo 20 de el “Peque”

De los 16 latinoamericanos que formaron parte del cuadro principal, Schwartzman es el primero de ellos en clasificarse a la cuarta ronda y la alegría por eso fue evidente. “Amo jugar en París, es la ciudad más bonita de todas. Siempre me da felicidad volver, he llegado a semifinales aquí, donde perdí con Rafa Nadal, ¡no sé cuántas veces he perdido con Rafa ya! Estoy muy contento, disfrutando de cada momento, de cada victoria, se me ve, es notable que soy feliz en París”, resaltó el tenista argentino.

En tanto, sobre Djokovic como posible rival en la octavos, el “Peque” señaló: “Hemos jugado aquí con Novak, perdí en cinco, pero tengo confianza, estoy listo para ganar, ahora toca recuperarme y jugar. De eso se trata”.

Efectivamente, el N°1 del mundo y Schwartzman, hoy N°16, se enfrentaron en la edición 2017 de Roland Garros, cuando el serbio se impuso en tercera ronda por 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1. “Ahora es Djokovic o Bedene, pero si es Nole, a repetir lo que hice hace unos años contra él, miraré ese partido, repetiré todo lo que hice bien y después a batallar”, dijo sobre aquel antecedente.

En el historial, en tanto, Diego Schwartzman está 0-6 frente a Novak Djokovic.