Se abrió el debate: Ni River ni Boca, ¿Cuál es el mejor club de fútbol argentino?

El ranking de los mejores equipos del mundo que se difundió durante las últimas horas abrió un debate en el fútbol argentino exponiendo el crecimiento de una humilde institución que lleva años sumando méritos, al punto de lograr superar en el análisis planetario a Boca Juniors y River Plate, dos de las entidades con mayor resonancia del país.

Defensa y Justicia fue durante la última temporada el club más destacado de Argentina según la reconocida Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) que realiza un listado anual con distintos rankings. El Halcón figuró en el puesto 40 de la nómina que es liderada por el Manchester City de Inglaterra, último campeón de la Champions League.

¿En qué posición quedaron Boca Juniors y River Plate? El Xeneize se ubicó un par de escalones por debajo del elenco con sede en Florencio Varela, más precisamente en el 42° lugar. Y el Millonario, que también fue superado por otros clubes argentinos, apareció en el 67°. Las otras instituciones nacionales que figuraron entre los 100 primeros fueron Estudiantes de La Plata (45°), Racing Club (54°), San Lorenzo (70°) y Newell's Old Boys (83°). Los únicos dos sudamericanos que quedaron en el Top 10 fueron brasileños: Flamengo (3°) –detrás del City y Real Madrid–, y Palmeiras (compartió el 9° puesto junto con Benfica de Portugal).

Vale mencionar que para calcular los puntajes que derivan en este ranking que se elabora desde el año 1991, la IFFHS toma en cuenta distintos aspectos para puntuar a los clubes como partidos ganados, goles a favor y en contra, y títulos, con distinta cantidad de puntos otorgados según el nivel de la competencia. El período comprendido en esta edición fue desde el 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. La federación valora competiciones nacionales e internacionales de cada país y reparte puntos según partidos ganados y empatados, en orden de relevancia de cada torneo: las divisionales superiores de cada liga absorben mayores unidades que las de ascenso (lo mismo sucede con los torneos continentales top y de segundo orden, como puede ser la Libertadores y Sudamericana). Además, son excluidos los certámenes no regulados por la FIFA.

El cuadro conducido por Julio Vaccari atraviesa un excelente presente esta temporada. Aunque todavía no ganó en tres jornadas disputadas por la Zona B de la Copa de la Liga (igualó en todas sus presentaciones), está en el cuarto puesto de la tabla anual que brinda boletos para la próxima Libertadores. Además, sigue en carrera en la Copa Argentina (disputará los cuartos de final contra Chaco For Ever, rival que milita en la Primera Nacional) y también en la Sudamericana, donde se medirá en la instancia de semifinales contra Liga de Quito de Ecuador.

Además de crecer exponencialmente a nivel institucional, el emblemático elenco de la Zona Sur que perteneció al ascenso argentino se acomodó hace un tiempo en la máxima divisional. Desde su ascenso en el año 2014 no bajó más y disputó diversas copas internacionales. Ganó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. En tanto, consiguió dos subcampeonatos de liga argentina en 2019 y 2021.

Para establecer su puntaje y posición en la nómina, Boca y River cosecharon unidades por la actual edición de la Libertadores (el Xeneize está en semifinales y el Millonario quedó afuera en octavos), la pasada Liga Profesional (los de Núñez fueron campeones y los de la Ribera terminaron séptimos), algunas jornadas del Campeonato 2022 y la Copa de la Liga en desarrollo. Un dato relevante es que nunca en la historia un club argentino terminó primero un año. Los sudamericanos que tuvieron ese privilegio fueron Atlético Nacional (2016), Palmeiras (2021) y Flamengo (2022). Después siempre fueron europeos los que lideraron la lista.

La IFFHS difundió una nómina que integran 405 equipos de todos los continentes con el Manchester City, Real Madrid y Flamengo en el podio. Aunque también figuran en el Top Ten Inter de Milan, Porto, Al Ahly de Egipto, Manchester United, Napoli, Benfica y Palmeiras. En cuanto a lo continental, los brasileños se adueñaron de las ubicaciones más destacadas en comparativa con el resto de las ligas: Flamengo (3°), Palmeiras (9°), San Pablo (13°), Fortaleza (17°), Botafogo (20°) e Inter de Porto Alegre (21°). Luego de esos seis equipos aparece Independiente del Valle de Ecuador, en el puesto 24°, con el Corinthians de Brasil muy cerca (28°). Con su ubicación en el 40° lugar, Defensa y Justicia compartió ese escalafón con Independiente Medellín de Colombia y quedó detrás también de Fluminense (35°) y Millonarios de Colombia (36°).

EL TOP 10 Y LOS ARGENTINOS UBICADOS DENTRO DE LOS 100 CLUBES DEL RANKING DE LA IFFHS

1. Manchester City (Inglaterra)

2. Real Madrid (España)

3. Flamengo (Brasil)

4. Inter de Milán (Italia)

5. FC Porto (Portugal)

6. Al Ahly (Egipto)

7. Manchester United (Inglaterra)

8. Napoli (Italia)

9. Benfica (Portugal)

9. Palmeiras (Brasil)

40. Defensa y Justicia (Argentina)

42. Boca Juniors (Argentina)

45. Estudiantes (Argentina)

54. Racing Club (Argentina)

67. River Plate (Argentina)

70. San Lorenzo (Argentina)

83. Newell's Old Boys (Argentina)