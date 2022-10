Se confirmó la lesión de Paulo Dybala y podría perderse el Mundial de Qatar

Son momentos de tensión e incertidumbre en la selección argentina. Es que Paulo Dybala, lesionado este domingo en la victoria de la Roma sobre el Lecce por 2 a 1 en la novena fecha de la Serie A de Italia, tendría comprometida su participación en el Mundial de Qatar previsto a partir del 20 de noviembre.

Según indicó la cadena Sky Sport en Italia, los estudios médicos confirmaron la lesión del cuádriceps femoral. De esta manera, La Joya podría estar fuera de las canchas de 4 a 8 semanas. La duración exacta de su recuperación la establecerá la resonancia magnética que se le realizará en las próximas 24 a 36 horas, en cuanto se se reduzca el hematoma que tiene en la zona.

La preocupación por la lesión del cordobés aumentó tras las declaraciones del DT portugués José Mourinho tras el partido: “¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023″.

El delantero ejecutó el penal que le dio el triunfo a la Roma y de inmediato se tocó el muslo izquierdo con muecas de dolor. Tras ser reemplazado, su rostro en el banco de suplentes daba indicios de una situación compleja a 42 días del inicio de la Copa del Mundo.

Dybala, de 28 años, quien permanece en contacto con el médico del seleccionado Daniel Martínez, es el futbolista argentino de mejor actualidad en la Serie A italiana. Desde su llegada al club de la capital a principios de temporada, procedente de Juventus, el ex Instituto de Córdoba jugó 11 partidos oficiales entre el Calcio y la Europa League y anotó 7 goles.

La Scaloneta tendrá un amistoso antes del comienzo de la gran cita internacional en el país del Golfo ante los Emiratos Árabes Unidos, que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena. Dicho compromiso se disputará en Abu Dabhi el 16 de noviembre, seis días antes del debut albiceleste frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Qatar. Luego, el sábado 26 el representativo nacional afrontará su segundo encuentro del Grupo C contra México, a cargo de Gerardo Martino, y cerrará la fase inicial frente a Polonia el miércoles 30.