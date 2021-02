Se corre este domingo la edición 2021 del Desafío El Ambato de enduro

Está todo listo para lo que será este próximo domingo 28 de febrero para la 2da edición del “Desafío El Ambato”, competencia de enduro que tendrá la particularidad de correrse en parejas y que albergará a las categorías Senior A y B, Junior A y B, Master A, B, C y D, Principiantes, Enduro Calle y Promocional.

Lamentablemente por esta cuestiones de la pandemia no se podrá realizar la tan querida rampa de lanzamiento donde se podían mostrar todas las parejas de enduro participantes, sin embargo, y entendiendo las cuestiones sanitarias la organización del evento que lleva adelante el endurista Marcelo Gallo, trabaja junto a los municipios intervinientes en un estricto control sanitario para llevar adelante con normalidad la competencia que albergará unas 100 parejas de competidores.

La carrera se pondrá en marcha en las inmediaciones de la Quebrada de Moreyra para recorrer el camino viejo al El Rodeo, la zona de El Cristo y terminar en La Puerta con la coronación.

El evento será cronometrado por LECGO y contará con el auspicio de la Municipalidad de La Puerta, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, la Asociación Civil Espeleología y Rescate Catamarca, J y J Comunicaciones en Salta 1052, Vega Distribuciones para su producto W80, Remises New Capital y Número 1 Motos.