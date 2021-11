Se definieron los finalistas por el primer ascenso a Primera División

Este lunes, se jugó la última fecha de la Primera Nacional, y quedaron definidos los finalistas por el primer ascenso que será entre Tigre y Barracas Central. Además, quedaron definidos los tres cruces por el Reducido.

El equipo de Tigre le ganó por 2 a 0 a San Martín de Tucumán que si ganaba se metía en la final donde el de Victoria terminó primero en la Zona A. En la otra zona, Barracas Centrao venció por 3 a 1 a Villa Dalmine y clasificó primero.

Los cruces del reducido son Ferro versus San Martín de Tucumán, Almirante Brown versus Independiente Rivadavia y Quilmes versus Deportivo Morón. De estas llaves saldrán tres equipos donde luego se sumará el perdedor de la gran final.

A continuación, la información:

FINAL POR EL PRIMER ASCENSO

El partido se jugará el próximo domingo 21 de Noviembre en horario y estadio a confirmar. Si hay empate, se pateará penales.

Tigre (Victoria) vs. Barracas Central

SEGUNDO ASCENSO - REDUCIDO

Los partidos se jugarán en formato ida y vuelta (la ida se jugará el lunes 22 de Noviembre y la vuelta el sábado 27 de Noviembre), los que figuren en primer lugar en la llave, son los que definen de local en el segundo partido. Si hay empate en el global, se pateará penales.

Quilmes vs. Dep. Morón (L)

Almirante Brown vs. Independiente Rivadavia (Mendoza) (L)

Ferro Carril Oeste vs. San Martín (San Miguel de Tucumán) (L)