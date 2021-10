Se desingaron los árbitros para la octava y penúltima fecha en Capital

El Colegio de Arbitros de la Liga Catamarqueña emitió las designaciones arbitrales para octava y penúltima fecha del Torneo Anual Clasificatorio en la Primera A y B.

En la definición de la A, se destacan Ezequiel Agüero para el partido entre Policial y Defensores. En Vélez, que hizo un reclamo fuerte contra árbitros, será arbitrado por Matías Salcedo. En tanto que Tesorieri ante Juventud será dirigido por Raúl López.

En la B, Guido Medina dirigirá a uno de los encuentros destacados, Ferro ante Vélez. En Estudiantes frente a Valle Chico el referi será Cristián Bazán, entre otros.

Programación

VIERNES ? Cancha Liga;

14.45: A. Rivadavia vs. Villa Cubas: Carlos Bazan.-

16.45: Independiente (C) vs. San Lorenzo: Héctor Lingua.-

Asistentes: Julio Vazquez y Mayias Delgado.- C. Dep.: Martín Reartes.-

Cancha de Sarmiento:

14.45; Sarmiento vs. Independiente (H): Daniel Comelli.-

16.45: Vélez vs. Chacarita: Matias Dalcedo.

Asistentes: Facundo Tapia y Leonardo Vivanco.- C. Dep.: Omar Contreras.-

C. de Independiente (C)

13.15: Salta Central vs. Parque Daza: Hugo Tapia.

15.15: Liberal Argentino vs. San Isidro: Juan A. Rivero.

17.15: Valle Chico vs. Estudiantes: Cristián Bazan.

Asistentes: Fernando Ponce, Martín Gutierrez y Jonathan Galvan Olmedo.- C. Dep.: José Martinez.

C. Polidep. Chumbicha

16.00: Ferrocarriles vs. La Fiel: Guido Medina.

Asistentes: Juan Gutierrez y Adrián Zelarayan.

SABADO ? C. Liga Cat.

14.45: A. Tesorieri vs. Juventud Unida: Raúl López.

16.45: Def. del Norte vs. A. Policial: Exequiel Aguero.

Asistentes: Sebastián Naza y Pablo Figueroa.- C. Dep.: Omar Contreras.-