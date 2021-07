Se dieron clases gratuitas de Tang Soo Do

A raíz de la necesidad de continuar con las prácticas del Karate Coreano (Tang Soo Do), que, por la problemática del brote de coronavirus, que fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud; se debieron suspender de manera presencial; desde la Organización Mundial (World Traditional Tang Soo Do Union), a través de la Academia JUMEOG-DO (el arte del puño) se presentó un proyecto y un protocolo para seguir avanzando con la práctica de este deporte a la WTTSDU. Este proyecto está autorizado por el KWAN JAH NIM Patricio Saavedra, quien es el Maestro que autoriza a continuar con las clases.

Dicho proyecto, tiene el objetivo de contener la salud de los practicantes y de la población, por tal motivo, el Kiot Sam Nim Darío Lencina anuncia que va continuar con el entrenamiento de manera VIRTUAL Y GRATUITA.

Los talleres, que ya se han realizado cinco, están dirigidos desde 12 años en adelante, sin límites; para ambos sexos; y no solo será para ex practicantes de Tang Soo Do Tradicional, sino que, también, son para todo aquel que le interese aprender un Arte Marcial Coreano.

Estos talleres se realizarán por medio de la Plataforma de Google Meet, los días lunes y miércoles a las 20:30 horas.

Para mayor información e inscribirse solo deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 383700800 con todos sus datos personales (nombre y apellido completo edad y foto).

Por otro lado, desde la Academia JUMEOG-DO, también; se dicta una clase presencial, por pedido de los niños padres y practicantes avanzados, los días viernes con no más de 10 chicos, para respetar todos los protocolos de cuidado contra el Covid-19. Esta clase presencial será dada por los alumnos, cintos negros, Juan Pellegrini y Milagros Campo Luna.

En cuanto al protocolo que se usa, es el de la sana distancia, donde cada practicante tiene una delimitación de dos metros por dos metros; en la cual se puede mover para el entrenamiento. Está terminantemente prohibido el contacto físico con algún compañero; así también el saludo que no sea el de la referencia marcial (reverencia). Además, se exige el barbijo puesto todo el tiempo, el pedido en especial es que sean con válvula (cubre boca deportiva).