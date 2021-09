Se dio continuidad a la segunda fecha del futsal

Anoche, siguió la acción de la segunda fecha del Torneo 2021 de Futsal, que organiza este Departamento perteneciente de la Liga Chacarera de Fútbol. Hubo acción en la cancha de Obreros y Villa Dolores.

En la cancha de Obreros se dio un hecho particular, San Martín le ganaba 6 a 3 a Los sureños a los siete minutos del segundo tiempo pero se tuvo que suspender. El motivo de la suspensión es que en una jugada la pelota fue a pasar dentro de una pizzería a las afueras del club. El dueño del local no quería devolverla.

Los jugadores y los árbitroa esperaron un tiempo prudencial de un poco más de 20 minutos hasta que lo suspendieron. Ahora todo quedará en el Tribunal de Disciplina. Si pudieron recuperar la pelota ya que se hizo presente personal policial con los organizadores y así el dueño del local devolvió el balón pero ya era tarde.

Además, comenzará parcialmente la tercera fecha.

Resultados

- Cancha Villa Dolores

La Merced 7 - La Carrera 7 (*)

Social Rojas 4 - Villa Dolores 6

- Cancha Obreros SI

La Tercena 10 - Sumalao 3

Los Sureños 3 - San Martin 6 (**)

(**) Partido suspendido a los 7st.

Para hoy, Jueves 24/09

- Cancha Aux. Polideportivo Capital

21:15hs Las Pirquitas vs Coronel Daza

22:00hs, Social S. Antonio vs Villa Dolores (*)

23:00hs, Juventud Unida vs La Merced

(*) Interzonales

Para mañana Viernes 25/09

- Cancha Ateneo M. Moreno (?)

21:15hs, Obreros SI vs Ateneo MM

22:00hs, Independiente SA vs Social Rojas

23:00hs, La Carrera vs El Auténtico

(?) Partidos que serán transmitidos por Pasión Chacarera Deportes

Foto: Villa Dolores.