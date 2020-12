Se disputa la séptima y última fecha de la fase de grupos del F5 chacarero

Esta noche, se jugará la 7ma y última fecha del torneo de fútbol 5 femenino "Municipalidad de Valle Viejo". El escenario, será el estadio "Primo Antonio Prevedello".



Programación Miércoles 16/12.



7ma Fecha (Última).



Zona 1.

- Cancha Norte.

19:00hs. Juventud Unida "A" vs Los Sureños "A".

19:50hs. La Estación vs Obreros "A".

20:30hs Villa Dolores "A" vs Independiente "A".

21:30hs. San Martín vs Social San Antonio "A".



Zona 2.

- Cancha Sur.

19:00hs, Independiente "B" vs Obreros "B".

20:30hs, Deportivo Sumalao vs Los Sureños "B".

21:30hs, Villa Dolores "B" vs Social S. Antonio "B".



