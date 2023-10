Se fue llorando. Preocupación por la lesión de Dybala en Roma

La Roma de José Mourinho ganó este domingo. Fue ante Cagliari por 4-1 en un partido correspondiente a la 8 fecha de la Serie A de Italia. Pero la mala noticia para la Argentina fue la lesión de Paulo Dybala, justo en la antesala de los partidos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero fue reemplazado a los 40 minutos de la primera etapa, por un fuerte golpe en la rodilla izquierda. ¿Qué sucedió? En un ataque de la Roma sobre el sector derecho, Dybala fue a tomar un rebote ofensivo a la altura del área rival luego de un rechazo del equipo local tras un centro desde la derecha y chocó rodilla con rodilla con el mediocampista Matteo Prati, que en su intento por marcarlo lo terminó golpeando.

Mourinho se agarró la cabeza enseguida y Dybala su rodilla izquierda. Y luego de revolcarse de dolor, intentó seguir jugando pero terminó dejando el campo de juego llorando de la bronca y la frustración. Dybala fue titular en la victoria por 4-1 y fue sustituido por Andrea Belotti con el partido 2-0. En Roma también jugó Leandro Paredes, que aportó una asistencia.

Dybala está en la lista de jugadores convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias, en la que la selección argentina se enfrentará con Paraguay el 12 de octubre en el Monumental y con Perú, en Lima, el 17 del actual El entrenador argentino continuó con su convocatoria amplia, 34 futbolistas, con varios juveniles para que esté cerca del mundo de selección y que le permitan a Javier Mascherano tenerlos cerca para la preparación del Sub 23, que jugará el Preolímpico en enero.

Ya ahí se había confirmado la baja de Angel Di María. Y también se destacaban las ausencias del defensor Lisandro Martínez, que fue operado por sus problemas en el quinto metatarsiano del pie derecho y el delantero Ángel Correa, que no se recuperó perfectamente del esguince de rodilla. Estos nombres se suman al del arquero Gerónimo Rulli, que ya no estuvo disponible para la anterior citación por un problema en el hombre. Y tampoco aparecen los nombres de jugadores que forman parte habitual de este proceso como Facundo Medina y Giovanni Simeone. Además, los que en esta oportunidad no están en la lista y sí estuvieron ante Ecuador y Bolivia son Marcos Senesi, Facundo Buonanotte y Alan Velasco. Ahora se encienden las alarmas con respecto a Dybala, ya que Roma todavía no difundió un parte médico oficial.

El tema es que Dybala ya se había perdido la anterior convocatoria para jugar ante Ecuador y Bolivia también por lesión. No logró recuperarse completamente de la molestia en el aductor sufrida el fin de semana anterior de agosto también jugando para Roma ante Hellas Verona.

El que sí estará ahora para jugar ante Paraguay y Perú es Lionel Messi. El 10 volvió a jugar al fútbol este sábado tras su lesión en el posterior de la pierna derecha. La Pulga ingresó en Inter Miami en la segunda parte de un partido que terminó con derrota. Fue 1-0 ante Cincinnati, gracias a un gol de Álvaro Barreal, ex Vélez. El resultado condenó a los dirigidos por Gerardo Martino a la eliminación: ya no podrán acceder a los puestos que clasifican a los playoffs. Le quedarán dos partidos ante Charlotte por las estadísticas. Y a pensar en el año próximo. Pero Martino dijo que Messi está bien y que sólo le falta ritmo de juego.