Se habla de la salida de Villa y de un posible trueque

En las últimas horas, surgió una versión no oficial de una posible solución para la salida de Villa de Boca. La mima es un trueque entre "El Xeneize" y Xolos de México de Villa por Edwin Cardona que ya supo vestir la camiseta del club de la Ribera.

La institución mexicana está dispuesta a dejar salir sin problemas al enganche, quien estuvo muy cerca de regresar al "Xeneize" en el último mercado de pases. Aunque trascendió la idea de un trueque, la idea de la CD encabezada por Jorge Ameal es desprenderse del extremo colombiano sólo si es por venta.

El impedimento mayor para que la operación no se dé es que Villa tiene una prohibición de salir del país. Sin embargo, no ven con buenos ojos esto, ya que Villa tiene una clausula de salida de 30millones de dólares y cambiarlo por un jugador que está apunto de quedar libre en Xolos de Tijuana no sería una buena opción.