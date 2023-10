Se jugó la 3ra fecha de la Copa "Municipio de Paclin 2023": los resultados

Durante este último fin de semana, el Departamento Paclín volvió a respirar aire de fútbol, con la continuidad del Torneo Clausura "Copa Municipio de Paclin 2023", que alberga a más de mil jugadores.

Cabe destacar, que el certamen tiene en juego más de $1.500.000 y cuenta con el acompañamiento de Gobierno de Catamarca, Secretaria de Deportes y Municipalidad de Paclin.

En cuanto a los resultados de los partidos que dejó la fecha fueron los siguientes:

En "1ra" División: Milán FC superó por 2-1 a La Higuera con dos goles de Alex Miranda, en tanto que Braian Acosta descontó para el "verde". En otro de los partidos, Estrella del Sur y a Falda FC igualaron 0 a 0. Por su parte, Las Lajas le ganó a Amadores por 2 a 1 con goles de Lucas Martínez y Facundo Orellana, Arnaldo Acosta logró el descuento "rojinegro". Por último, San Antonio superó A Monte Potrero por 5 a 0 con goles de Ivan Villacorta (3), Omar Dias y Agustin Molina.

En "2da" Division:

Milan FC 2 vs 1 La Higuera

Goles: William Albarracín y Nahuel Aguero (MFC). Claudio Barros (L.H)

Estrella del Sur 1 vs 1 La Falda FC

Goles: Felipe Acosta (EDS). Braian Vrancovich (L.F)

Las Lajas 1 vs 1 Amadores

Goles: Baraian Lobo (L.L), Pablo Acosta (AMA)



San Antonio 2 vs 0 Monte Potrero

Goles: Santiago Vega y William Seco (S.A)



Veteranos:

Milan Fc 2 vs 2 La Higuera

Goles: Eduardo Villafañe y Ronald Tapia (Mil), Martin Gimenez y Gustavo Cardenez (LH)

Estrella del Sur 1 vs 1 La Falda Fc

Goles: Carlos Seco (EDS), Rene de la Torre (L.F)

Las Lajas 1 vs 1 Amadores

Goles: Rubén Martínez (L.L), Miguel Cano (AMA)

San Antonio 4 vs 0 Monte Potrero

Goles: Juan Lencina X2, Cristian Mejias y Martín Acosta.