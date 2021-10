Se jugó la primera fecha en las Inferiores chacareras

El pasado fin de semana, se jugó la primera fecha del certamen de las Inferiores de la Liga Chacarera de Fútbol.

Resultados Infantiles E Inferiores

Infantiles B y A:

Infantiles B: La Tercena (0) Vs Deportivo Juventud (5)

Infantiles A: La Tercena (5) Vs Deportivo Juventud (0)

Infantiles B: Defensores De Esquiu (2) Vs Atlético Independiente (1)

Infantiles A: Defensores De Esquiu (6) Vs Atlético Independiente (1)

Infantiles B: Las Pirquitas (1) Vs La Carrera (5)

Infantiles A: Las Pirquitas (1) Vs La Carrera (2)

Infantiles A: Deportivo La Merced (2) Vs Coronel Daza (2)

Infantiles B: Deportivo Sumalao (4) Vs El Auténtico (1)

Infantiles A: Deportivo Sumalao (0) Vs El Auténtico (3)

Infantiles B: Obreros De San Isidro (0) Vs La Estación De Miraflores (6)

Infantiles A: Obreros De San Isidro (0) Vs La Estación De Miraflores (7)

Infantiles B: Sportivo Los Sureños (0) Vs La Banda Cf (2)

Infantiles A: Sportivo Los Sureños (0) Vs La Banda Cf (6)

Infantiles B: Villa Dolores (1) Vs Ateneo Mariano Moreno (2)

Infantiles A: Villa Dolores (1) Vs Ateneo Mariano Moreno (1)

Resultados Primera Fecha Torneo Inferiores: 6ta, 5ta y 3era Division:

6ta División: LA TERCENA (2) VS DEPORTIVO JUVENTUD (4)

5ta División: LA TERCENA (7) VS DEPORTIVO JUVENTUD (0)

3era División: LA TERCENA (1) VS DEPORTIVO JUVENTUD (3)

6ta División: DEFENSORES DE ESQUIU (5) VS ATLETICO INDEPENDIENTE (0)

5ta División: DEFENSORES DE ESQUIU (7) VS ATLETICO INDEPENDIENTE (0)

3era Divisan: DEFENSORES DE ESQUIU (3) VS ATLETICO INDEPENDIENTE (1)

6ta División: DEPORTIVO LAS PIRQUITAS (3) VS LA CARRERA (0)

5ta División: DEPORTIVO LAS PIRQUITAS (1) VS LA CARRERA (6)

3era División: DEPORTIVO LAS PIRQUITAS (4) VS LA CARRERA (0)

6ta División: VILLA DOLORES (4) VS ATENEO MARIANO MORENO (1)

3era División: VILLA DOLORES (0) VS ATENEO MARIANO MORENO (2)

5ta División: VILLA DOLORES (0) VS ATENEO MARIANO MORENO (1)

6ta División: OBREROS DE SAN ISIDRO (0) VS LA ESTACION DE MIRAFLORES (5)

5ta División: OBREROS DE SAN ISIDRO (1) VS LA ESTACION DE MIRAFLORES (1)

3era División: OBREROS DE SAN ISIDRO (0) VS LA ESTACION DE MIRAFLORES (1)

6ta División: SPORTIVO LOS SUREÑOS (1) VS LA BANDA CF (4)

5ta División: SPORTIVO LOS SUREÑOS (1) VS LA BANDA CF (3)

3era División: SPORTIVO LOS SUREÑOS (1) VS LA BANDA CF (1)