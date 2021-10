Se jugó la quinta fecha del fútbol femenino capitalino

El pasado sábado, en cancha de San Lorenzo de Alem, se jugaron los partidos de la quinta fecha del torneo "Tu Capital" del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Catamarqueña.

Los resultados:

ZONA "A":

Independiente (H) 1-0 Salta Central.

Estudiantes 1-0 Velez

San Lorenzo 9-0 Juventud.

ZONA "B":

Villa Cubas 2-0 Chacarita.

Parque Daza 1-0 CAI.

La Fiel 3-0 Def. Norte.

INTERZONAL: San Isidro: 3 (2 de Nadia Maldonado y un GOLAZO por la definición de Guadalupe Carallo.

Posiciones

Zona "A":

1) San Lorenzo: 12.

2) Velez: 9

3) San Isidro: 9

4) Estudiantes: 9

5) Independiente(H): 3

6) S. Central: 0

7) Juventud: 0

ZONA "B":

1) La Fiel: 10

2) P. Daza: 8

3) V. Cubas: 7

4) Chacarita: 6

5) Def. Norte: 4

6) CAI: 3

7) Sarmiento: 0

Próxima Fecha -6ta.

"A": Independiente(H) vs. Juventud.-

San Lorenzo vs. Estudiantes.- Velez vs. San Isidro.-

"B": P. Daza vs. Chacarita.- V. Cibas vs. Def. Norte.- La Fiel CD. Sarmiento.-

INTERZONAL: S. Central vs. CAI.-