Se prepara un festival de box con dos peleas por título

El próximo viernes, la promotora Sampson Boxing y Tello Box estarán realizando un festival profesional 1ue tendrá lugar en el Polideportivo del Club Social y Cultural Gregorio de Laferrere.

Habrá dos peleas por título, uno por el título Mundial Interino Pluma entre la argentina Sabrina Pérez y la panameña Liliana Martínez. En la otra pelea importante, se dará el combate por el Título Latino Supermediano entre Jairo Rayman y Gabriel Díaz.

Será transmitido por Tyc Sports Play desde las 18.30 y por el canal ciclo de Boxeo de Primera desde las 21.00.

Cartelera

- Título Mundial Interino Pluma CMB

Sabrina Maribel "La Muñequita" Pérez (Argentina) (17-1-1,2ko) vs Liliana Martínez (Panamá) (23-18-0,14ko)

----

- Título Latino Súper Medio CMB

Jairo Ariel "Maky"Rayman (16-1-1,7ko) vs Gabriel Omar Díaz (10-2-0,3ko)

---

Jonathan Wilson "El Chucaro"Sánchez (18-5-1,7ko)vs David Ezequiel "La Herradura "Romero (11-13-1,5ko)

Categoría medio a 8 asaltos

---

Walter Ezequiel "El Niño Terrible" jr (4-1-0,3ko)vs Sergio Daniel "El Chatito" Córdoba (7-12-0,3ko)

---

Nicolás Agustín "El Principito " Vergara (3-0-0,5ko)vs Joel Nazareno "Serpiente " Vinale (3-5-0,1ko)

Categoría Pluma a 6 asaltos

---

Juan José "El Pitbul "Velasco (23-2-0,14ko) vs Miguel Ángel Correa (10-21-2,4ko)

Categoría Súper ligero a 6 asaltos

---

Estrella "La Chacala" Valverde ?(Mexico)(18-9-2,3ko)vs Natalia Josefina "El Huracán "Alderete (Argentina) (3-5-0,1ko)

Categoría Súper Gallo a 6 asaltos

---

Leon Gavilán(3-0) vs Emmanuel Ramponi (2-0-0,1ko)

Categoría Súper Welter a 6 asaltos

---

José Alberto Arias(5-1-0,2ko) vs Alexis Luis Rearte (4-4-1,2ko)

Categoría Súper Gallo a 6 asaltos