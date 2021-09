Se programó el inicio de la Zona 2 y 3 del Futsal

El Departamento de Futsal y Fútbol Playa, programó la continuidad de la fecha 1 del Torneo 2021 «Radio Valle Viejo». La acción, seguirá este martes 14 de septiembre, con los duelos de las zonas 2 y 3, además del encuentro interzonal.

Se jugará en cancha del Polideportivo Municipal «Fray Mamerto Esquiú», y en Obreros de San Isidro.

Cabe recordar, que la Zona 1, ya disputó la primera fecha con victoria de San Martín ante La Tercena (9-7), la de Obreros de San Isidro sobre Los Sureños (6-5), y la de Ateneo Mariano Moreno ante Sumalao (10-3).

Programación:

Cancha Auxiliar Polideportivo Capital

21:15hs, El Auténtico vs Juventud Unida (interzonal)

22:00hs, Social SA vs Coronel Daza (Z2)

Pendiente: La Merced vs Las Pirquitas (Z2)

Cancha Obreros SI

? Zona 3

21:15hs, Social Rojas vs La Carrera

22:00hs, Villa Dolores vs Independiente