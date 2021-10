Se programó

El Departamento de Fútbol Infantil de la Liga Chacarera programó el inicio del torneo en las divisiones Infantiles A y B y Cuarta, Quinta y Sexta.

PROGRAMACION 1ERA FECHA TORNEO DE INFANTILES E INFERIORES

INFANTILES B Y A:

DOMINGO 10/10:

ESTADIO PRIMO ANTONIO PREVEDELLO

ZONA 1:

09:00 HS LA TERCENA VS DEPORTIVO JUVENTUD

10:00 HS DEFENSORES DE ESQUIU VS ATLETICO INDEPENDIENTE

11:00 HS LAS PIRQUITAS VS LA CARRERA

ZONA 2:

12:00 HS DEPORTIVO LA MERCED VS CORONEL DAZA

13:00 HS SOCIAL ROJAS VS SOCIAL SAN ANTONIO

20:00 HS VILLA DOLORES VS ATENEO MARIANO MORENO

ZONA 3:

LIBRE: CLUB ATLETICO SAN MARTIN

17:00 HS DEPORTIVO SUMALAO VS EL AUTENTICO

18: 00 HS OBREROS DE SAN ISIDRO VS LA ESTACION DE MIRAFLORES

19: 00 HS SPORTIVO LOS SUREÑOS VS LA BANDA CF

6TA DIVISION, 5TA DIVISION Y 3ERA DIVISION ?

LUNES 11/10

ZONA 1:

LA TERCENA VS DEPORTIVO JUVENTUD (14:30 hs 6ta, 15:45 hs 5ta y 17:15 hs 3era ? Cancha Juventud) ? Por pedido de los Clubes se jugara el dia Domingo 10/10

DEFENSORES DE ESQUIU VS ATLETICO INDEPENDIENTE (09:00 hs 6ta, 10:15 hs 5ta y 11:45 hs 3era

? Cancha Defensores de Esquiu)

LAS PIRQUITAS VS LA CARRERA (09:00 hs 6ta, 10:15 hs 5ta y 11:45 hs 3era ? Cancha Las Pirquitas)

ZONA 2:

12:00 HS DEPORTIVO LA MERCED VS CORONEL DAZA (09:00 hs 6ta, 10:15 hs 5ta y 11:45 hs 3era ?

Cancha Deportivo La Merced)

SOCIAL ROJAS VS SOCIAL SAN ANTONIO (09:00 hs 6ta, 10:15 hs 5ta y 11:45 hs 3era ? Cancha Social

Rojas)

VILLA DOLORES VS ATENEO MARIANO MORENO (09:30 hs 6ta, 10:45 hs 3era y 12:30 hs 5ta ?

Cancha Parque Daza)

ZONA 3:

LIBRE: CLUB ATLETICO SAN MARTIN

DEPORTIVO SUMALAO VS EL AUTENTICO (09:30 hs 6ta, 10:45 hs 5ta y 12:30 hs 3era ? Cancha

Obreros de San Isidro) Por pedido de los Clubes se jugará el día Domingo 10/10

OBREROS DE SAN ISIDRO VS LA ESTACION DE MIRAFLORES (14:00 hs 6ta, 15:15 hs 5ta y 16:45 hs

3era ? Cancha Obreros de San Isidro)

SPORTIVO LOS SUREÑOS VS LA BANDA CF (09:00 hs 6ta, 10:15 hs 5ta y 11:45 hs 3era ? Cancha Club Banco Pozo El Mistol)