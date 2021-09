Se programó la segunda fecha del torneo de futsal

El Departamento de Futsal y Fútbol Playa de la Liga Chacarera programó lo que será la segunda fecha para la Zona 2 y 3 del certamen.

Los partidos se jugarán el martes por la noche y la acción se dará en dos canchas, en la de Obreros y en la cancha auciliar del Poli Capital.

Martes 21/09

Cancha Auxiliar Polideportivo Capital

21.15hs Sumalao vs San Martin (Z1)

22.00hs El Auténtico vs Independiente SA (Z3)

23.00hs Los Sureños vs Ateneo MM (Z1)

Cancha Obreros SI

21.15hs, Las Pirquitas vs Social SA (Z2)

22.00hs, Juventud Unida vs Coronel Daza (Z2)

23:00hs La Tercena vs Obreros SI