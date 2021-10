Se programó la segunda y tercera fecha en la Sexta, Quinta y Tercera División de Las Chacras

El Departamento de Fútbol Infantil de la Liga Chacarera de Fútbol se reunió en la noche de miércoles y programó la continuidad del torneo en la Sexta, Quinta y Tercera División.

La fecha comenzará este viernes en cancha de Coronel Daza y continuará durante el fin de semana en varias canchas.

Viernes 22/10: Cancha de Coronel Daza ( 3era Fecha):

3ra Coronel Daza vs Social Rojas. 15.30 hs

5ta Coronel Daza vs Social Rojas. 17 hs

6ta Coronel Daza vs Social Rojas. 18 hs

Sábado 23/10: Cancha de Carrazana (2da Fecha)

3ra La Banda FC vs San Martin 9 hs

5ta La Banda FC vs San Martin 10,15 hs

6ta La Banda FC vs San Martin 11.30 hs

Sábado 23/10: Cancha Club Banco Pozo El Mistol (2da Fecha)

5ta Sumalao vs Los Sureños 9 hs

3ra Sumalao vs Los Sureños 10.30 hs

6ta Sumalao vs Los Sureños 12 hs

Domingo 24/10: Cancha La Estación de Miraflores (3era Fecha)

6ta La Estación vs El Auténtico 9.30 hs

5ta La Estación vs El Auténtico 10.30 hs

3raLa Estación vs El Auténtico 12 hs

Domingo 24/10: Cancha Social San Antonio (3era Fecha)

6ta Social S. Antonio vs Villa Dolores 9.30 hs

3ra Social S. Antonio vs Villa Dolores 10.45 hs

5ta Social S. Antonio vs Villa Dolores 12.30 hs

Domingo 24/10: Cancha Doña Rosa (2da Fecha)

6ta Independiente SA vs La Tercena 9 hs

5ta Independiente SA vs La Tercena 10.15 hs

3ra Independiente SA vs La Tercena 11.40 hs

Domingo 24/10: Cancha Las Pirquitas (2da Fecha)

6ta Las Pirquitas vs Defensores 9 hs

5ta Las Pirquitas vs Defensores 10.15 hs

3ra Las Pirquitas vs Defensores 11.40 hs

Lunes 25/10: Estadio Primo Antonio Prevedello (2da Fecha)

3ra Coronel Daza vs Ateneo 19 hs

5ta Coronel Daza vs Ateneo 20.30 hs

6ta Coronel Daza vs Ateneo 21.45 hs