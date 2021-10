Se programó la sexta fecha del torneo del fútbol femenino chacarero

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Chacarera se reunió este martes por la noche y programaron la sexta fecha del torneo.

Será la primera fecha de las revanchas en el certamen que está al rojo vivo donde hay equipos que se conienzan a cortar como Social Rojas, Los Sureños.

La fecha se jugará el próximo domingo y la sede elegida es la cancha de Las Pitquitas donde el primer partido que se jugará entre Las Pirquitas y Villa Dolores desde las 9.00.

Programación.

Domingo 31/10.

6ta Fecha (1ra de las revanchas).

Cancha Las Pirquitas.

9hs. Las Pirquitas vs Villa Dolores.

10:30hs. Social Rojas vs Los Sureños.

12hs. La Estación vs Obreros.

15hs. La Merced vs Dep. Sumalao.

16:30hs. Juventud U. vs Munic. FME.

18hs. Def. De Esquiú vs Coronel Daza.