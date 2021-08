Se programó la vuelta del voley de la Federación Catamarqueña

La Federación Catamarqueña de Voleibol dio a conocer oficialmente lo que será el cronograma de competencia para su retorno oficial de actividades para este fin de semana, a disputarse durante el sábado 21 y domingo 22 en las canchas de Ateneo Mariano Moreno, Mutual Banco, Red Star e Hindú.

Se disputarán partidos de la Fecha 1, 2, 3 y 4. Respecto de la categorías, en Femenino estarán en competencia A1, A2, A3, Sub 18 y Sub 16. Mientras que en la rama Masculina lo harán: A1, A2, A3, Sub 18, Sub 16 y Sub 14.

El sábado habrá acción en dos canchas, en la de Mutual Banco y en la cancha de Ateneo. En Mutual, se destaca los partidos entre Mutual Banco y Mutquin Voley por el Masculino A2. Además, Mutual Banco C se medirá con Montmartre por el Femenino A3. En la cancha de Ateneo, se destaca el choque entte Red Star y Ateneo A en el Femenino Sub 18.

El domingo habrá voley en cancha de Ateneo, Mutual Banco, Hindú y Red Star. Se destaca el encuentro entre Red Star y UNCa por el Masculino A1 en la cancha de Hindú.

En tanto que el Deportivo La Merced adelantará una fecha aprovechando el viaje en el Masculino Sub 18 donde primero se medirá ante Olimpia y luego ante Anteneo Mariano Moreno A el domingo en Mutual Banco.

Por otro lado, se jugará un encuentro por la tercera fecha en el Femenino A1 entre Red Star A y San Lorenzo A y un partido de la cuarta fecha entre Mutquin Voley y Defensores del Norte por el Masculino A2.