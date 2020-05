¿Se puede pensar en que el fútbol de Primera llegue a Catamarca?

Muchas son las versiones, pero lo cierto es que se está trabajando por la vuelta del fútbol en Argentina. Se habla que los entrenamientos pueden volver a fines de julio o principios de agosto y que la actividad se de a fines de septiembre, Para eso, se sigue buscando las mejores opciones para los jugadores y demás protagonistas que deben continuar con el desarrollo del fútbol de Primera División

Una de las posibilidades que comienza a ser concreta es que el fútbol se centre en el norte del país y en las provincias que no hay casos positivos de coronavirus. El que abrió el abanico es el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, que admitió que "Llevar el fútbol al norte es una decisión que no depende de nosotros. En ese caso habría que testear a todos los que van y que estén en hoteles, encerrados. Pero no es ninguna locura, España lo hizo con el básquet".

En todo esto, entra la provincia de Catamarca, una de las dos provincias que no tiene casos de coronavirus en el país. Posee el estadio Bicentenario que se anunció que va a ser reformada pero el campo de juego podría ser utilizado y además desde medios nacionales manifiestan que la provincia ya se postuló y que tiene siete predios para que los clubes puedan entrenar.

En el canal Tyc Sports, ya dan como una posibilidad este plan "Primavera Norte" con cinco provincias que pueden albergar el fútbol y nombraron a Catamarca y Santiago del Estero. Son 127 partidos que se dividirían en estas cinco provincias y hasta ya habría formas de poder hacerlo.

Se habla que el certamen durará desde el 18 de septiembre hasta el 20 de septiembre, que solo deben viajar 50 personas por equipo y que se harán los testeos a todos los integrantes de cada plantel antes de viajar. En total son 15 estadios, 30 predios para entrenar y 23 hoteles por ahora.