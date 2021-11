Se realizó el festival de box en Huillapima

En la noche del viernes, se llevó a cabo un festival de boxeo amateur en el Polideportivo de Huillapima con cinco peleas amateur donde hubo dos que pusieron en juego títulos interprovinciales. Estaban programadas ocho peleas pero se realizaron cinco.

El motivo que no se pudo completar la cartelera es que al principio no estaba el médico para poder comenzar el festival donde apareció casi a mitad de la medianoche aduciendo que se olvidó que tenía que prestar servicio. Así, se tuvo que acortar el festival para no terminar muy tarde.

Luego de cuatro intensos asaltos, donde en el último round logró sacar una pequeña diferencia, el local Uriel Carrizo conquistó el cinturón interprovincial hasta 60 Kg. "Municipalidad de Huillapima", al vencer por puntos al jujeño Iván Romero.

Por otro lado, el cinturón Femenino hasta 54 Kg. que también estaba en juego, fue a las manos de la boxeadora de la provincia de Jujuy, Rocío Rollano, al vencer a Ángela "La Furia" Regules, por puntos al cabo de cuatro rounds.

Inapelable victoria de la visitante que ganó todos los asaltos sin dejar dudas. Regules, puso todo de sí pero no le alcanzó para revertir el resultado. Buen triunfo de la púgil jujeña.

Exitosa reaparición de Franco Cativa

Después de 2 años y medio sin subir al cuadrilátero, Franco "Tommy" Cativa, reapareció exitosamente venciendo por puntos al difícil boxeador de Jujuy, Nicolás Janco, por puntos y en tres vueltas.

Cativa, construyó su triunfo con ganchos al higado y directos al rostro del jujeño que soportó valientemente y tuvo unas contras que impactaron en la humanidad del local.

Buena reaparición del pupilo de Manuel Cativa, que con determinación se llevó la victoria con justicia. La pelea fue en la categoría hasta 69 kg.

Otros resultados

Categoría hasta 60 Kg.

Nahuel Reynoso (DT Manuel Cativa) GPP3 a Víctor "Gitano" Vergara (DT Leonel Varela).

Categoría hasta 64 Kg.

Agustín Assante (DT Raúl Figueroa) GPP3 a Damián "Sancudo" Figueroa (DT Dante Pereira).

Exhibición

Santiago Torres (DT Leonel Varela) vs. Gonzalo Soria (DT Luis "Pelao" Salas).