Se realizó una reunión entre los presidentes de Ligas para tratar sobre la suspensión o no del Torneo Provincial

Los presidentes de ligas presentes fueron Gustavo Marcial, de la Liga Santamariana, Juan Carlos Sarmientos de la Liga Chacarera, Guillermo Marenco de la Liga de Santa Rosa, Libio López de Tinogasta, Miguel Carrizo de Pomán y Cesar Sánchez de la Liga de Belén.

El que comenzó hablando fue Marcial donde habló de la actualidad de la actividad de forma general donde manifestó que una de las chances concretas para que vuelva el fútbol en el Regional Amateur es jugar sin publico. Eso a nivel nacional no es una opción acertada para los clubes exeptuando a San Juan, La Pampa y Santa Fe, que recibirán ayuda de los respectivos gobiernos de esas provincias.

Por otro lado, Marcial amplió: » Hay que ver la situación hasta julio o agosto y ver como van a hacer los clubes del Regional Federal Amateur porque si se decide jugar sin público es complicado. Si los clubes no quieren jugarlo pueden hacerlo no habrá ninguna sanción.

Asimismo, Marcial volvió al tema del Provincial y manifestó lo mismo, que se van a tomar decisiones en torno a lo que determinen a nivel nacional y local. Pero, que jugar sin público no es una opción viable.

Así, se dio paso a la postura de cada presidente que hablaron en representación también de los clubes que participan del Provincial.

Las posturas de cada presidente y sus ligas

Juan Carlos Sarmiento (Liga Chacarera): «Comparto que no se puede jugar sin público salvo que el estado nos pueda dar una mano pero eso es difícil. Desde Las Chacras, jugar sin público es imposible». Y habló de la postura de los clubes: «En lo que respecta a Coronel Daza, nos comunicaron que quieren que el torneo se termine por el tema de los contratos de los jugadores y que si se vuelve se cambie el formato. Por parte de El Auténtico, ellos directamente quieren que se de por finalizado el certamen y que se lo tenga en cuenta si se decide reanudarlo más adelante o armar un nuevo torneo».

Guillermo Marenco (Liga de Santa Rosa): «Son situaciones distintas, por ahí en Las Chacras los jugadores tienen contrato, nuestros clubes no tienen ese problema pero lo que si es cierto es que sin público es imposible jugar. Otra cuestión es que no se sabe cuando los jugadores podrán entrenar». Y añadió: «Las prioridades están puestas en otro lado, habrá que ver cual es la decisión del Consejo Federal a futuro si no podemos jugar nuestros torneos. Si se vuelve en septiembre va a ser difícil crear un torneo corto para sacar los representantes al Regional 2021. Es complicado tomar un decisión, a simple vista no se ve que pronto esto mejore».

Cesar Sánches (Liga Belenista): «Estuvimos conversando con los clubes (San Antonio y San Luis). Ellos dicen que sin público no se puede jugar y quieren que se de por terminado el provincial si no se da otra salida. No se sabe que pasará y hoy no es prioridad el deporte y lamentablemente hay que dar por terminado el Provincial. Wsto no se lo esperó nadie, es algo insólito lo que está pasando. Siempre nos está preguntando lo que va a pasar y uno no sabe que respuesta dar».

Miguel Carrizo (Pomán): «Creo que estamos de acuerdo que sin público no se puede jugar. En el caso nuestro, era meter la mano en el bolsillo de los dirigentes para pagar árbitros y policías. Los clubes tienen la postura de terminar el torneo. este año está complicado con el tema de salud, la economía y el fútbol está en segundo plano». Y agregó: «Si se da por finalizado el provincial, queremos que los clubes que están disputando este torneo tengan la prioridad de jugar el certamen el año que viene».

Habló de un nuevo formato: «Tengo un bosquejo de torneo para que puedan clasificar los actuales equipos y los futuros clasificados. Yo hablo de la Liga de Poman y vi que se perdió la identidad, yo diría que mas adelante pongamos un tope para los pases entre ligas porque hay jugadores buenos que quedaron afuera». Y cerró: «Queremos que se de por terminado el torneo, porque si nos dan una ayuda pero la vamos a ir a cobrar el año que viene».

Libio López (Liga de Tinogasta): «Creo que la gente, los jugadores y los involucrados aspiran a que esto continúe. Hay que esperar para ver cómo viene la mano y si no tenemos los medios económicos tendremos que apelar al estado. Hay que esperar un poco para tomar una decisión. Y siguió: «Si hay una idea que se comience antes el torneo ya sea en junio o julio yo no tengo problema. Ya estamos aprendiendo a convivir con esta pandemia pero si no hay posibilidades que nos convenga hay que cortarlo definitivamente».

La conclusión de la reunión

La postura de la mayoría de los presidentes de clubes fue clara, dar por terminado el torneo, teniendo en cuenta que la chance más concreta es volver sin público y eso es perjudicial para los clubes. La postura de terminarlo al torneo tomaba mucha fuerza pero finalmente se tomó el pedido de Libio López de esperar para tomar una decisión.

Se tomará en cuenta lo que decidan a nivel nacional el próximo 24 de mayo, que será cuando se reúnan para tratar sobre la prolongación de la cuarentena o no. También, tendrán en cuenta lo que defina el COE provincial.

Por eso, la próxima reunión donde definirán que pasará con el torneo será el 2 de junio y de manera virtual por la plataforma zoom. Además, se le informará y se le preguntará la postura de las Ligas que no estuvieron presente en la reunión, que son la de Fiambalá y Recreo.

Por otro lado, quedaron de acuerdo que el martes o miércoles de la semana que viene tratarán de organizar una nueva reunión virtual incluyendo a Javier Treuque, secretario general del Consejo Federal, para hablar de lo que pasará con el Regional Amateur.