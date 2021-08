Se reanuda el básquet 5x5 en la provincia de Catamarca

Tal como había anunciado hace algunas semanas, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca regresará a la actividad este fin de semana y confirmó su cronograma para las próximas jornadas de competencia.

El viernes comenzará la acción con la cuarta fecha de Primera División con dos partidos desde las 21 hs: Ateneo Mariano Moreno vs Deportivo Juventud (en la cancha de Ateneo) e Hindú BBC vs Salta Central (en el José A. Russo). La jornada para la categoría mayor se completará el lunes a las 21.30 hs con Atlético Olimpia vs Parque América y Red Star vs Montmartre.

Las divisiones formativas de U13, U15, U17 y U19 disputarán su Fecha 3 íntegramente el próximo sábado desde las 14 hs con partidos en Ateneo, Deportivo Juventud e Hindú.

Los partidos se podrán seguir en vivo donde la Federación aún no confirmó las vías para podrá hacerlo en un torneo que vuelve con todo y con novedades.

Dutante este parate, el presidente de la Federación, Luis Robledo, puso manos a la obra con la intenciónbde volver y ya con un protocolo armado van a ponerlo a prueba desde este viernes con Primera División a la espera de poder seguir con normalidad.